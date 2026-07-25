México vs Cuba en vivo waterpolo varonil: transmisión partido por el bronce Juegos Centroamericanos 2026

Publicado por Gael Gonzalez Flores

Claro Sports te lleva la acción del waterpolo en los Juegos Centroamericanos


Vive el partido por el tercer lugar del Waterpolo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 entre México y Cuba que se disputan del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana. Claro Sports transmite en vivo cada jugada, cada gol y toda la emoción de la competencia regional. Sigue a los equipos participantes en un enfrentamiento que definirá las medallas de esta edición. No te pierdas el desenlace de esta competencia acuática, con todos los resultados, clasificaciones y momentos destacados desde el primer hasta el último minuto. El partido por el tercer lugar del Waterpolo promete emoción hasta el último segundo.

Te puede interesar

Colombia vs México, en vivo voleibol varonil: transmisión fase de grupos Juegos Centroamericanos 2026

En vivo

Colombia vs México, en vivo voleibol varonil: transmisión fase de grupos Juegos Centroamericanos 2026

Tour de Francia 2026, etapa 20: lo mejor de Isaac del Toro hoy 25 de julio

En vivo

Tour de Francia 2026, etapa 20: lo mejor de Isaac del Toro hoy 25 de julio

Tiro con arco recurvo final por equipos femenil y varonil de los Juegos Centroamericanos 2026: evento completo

En vivo

Tiro con arco recurvo final por equipos femenil y varonil de los Juegos Centroamericanos 2026: evento completo

En vivoVideo