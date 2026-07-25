México vs Cuba en vivo waterpolo varonil: transmisión partido por el bronce Juegos Centroamericanos 2026
Claro Sports te lleva la acción del waterpolo en los Juegos Centroamericanos
Vive el partido por el tercer lugar del Waterpolo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 entre México y Cuba que se disputan del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana. Claro Sports transmite en vivo cada jugada, cada gol y toda la emoción de la competencia regional. Sigue a los equipos participantes en un enfrentamiento que definirá las medallas de esta edición. No te pierdas el desenlace de esta competencia acuática, con todos los resultados, clasificaciones y momentos destacados desde el primer hasta el último minuto. El partido por el tercer lugar del Waterpolo promete emoción hasta el último segundo.