El América rescata el empate en casa ante el Toluca y mantiene el liderato del Apertura 2026

El encuentro terminó con polémica tras la marcación de dos penales, además de la expulsión de un jugador por bando

Dominio alterno, penales dudosos y expulsiones protagonizan el cotejo | Imago7

América y Toluca dejaron escapar la oportunidad de quedarse con los tres puntos en un partido que cambió de dueño en los últimos minutos y que terminó con tientes por demás dramáticos. Las Águilas rescataron el 2-2 ante los Diablos Rojos en la jornada 15 del Apertura 2026, después de llegar al minuto 89 con desventaja y un hombre menos. Henry Martín apareció desde el punto penal para completar su doblete y evitar la derrota azulcrema.

El encuentro comenzó con Luis Ángel Malagón siendo protagonista, empezando a llevar nerviosismo a las gradas. Apenas al minuto 3, Nicolás Castro recibió una asistencia de cabeza de Bruno Méndez y sacó un disparo que buscaba la parte inferior de la portería, pero el guardameta del América apareció para mantener el 0-0. Mientras tanto, Antonio Mohamed sorprendió al dejar en el banco a Alexis Vega y Paulinho.

La localía comenzó a tomar la pelota y a buscar espacios. Óscar Perea tuvo una oportunidad al minuto 23 después de una combinación por el sector derecho, pero no consiguió definir. Dos minutos después, Israel Reyes recibió un pase de Henry Martín y encontró un remate que fue bloqueado por la defensa. Al 27’, Isaías Violante obligó a Luis García a intervenir con un disparo dirigido hacia el ángulo.

Cuando el descanso se acercaba, Toluca encontró el espacio que necesitaba. Al minuto 42, Helinho asistió a Federico Viñas, quien recibió dentro del área y definió de zurda para vencer a Malagón. El uruguayo adelantó a los visitantes y dejó al América con la obligación de reaccionar antes del descanso. El arquero azulcrema volvió a intervenir al 45+4 ante un disparo del brasileño para evitar el segundo.

Guillermo Almada movió sus piezas en el inicio del complemento y mandó al campo a los Borja, Miguel y Cristián, y el América encontró el empate al minuto 62, esto cuando Henry Martín remató de zurda dentro del área y venció a Luis García. El capitán azulcrema colocó el 1-1 y devolvió al partido a las Águilas.

Toluca respondió con cambios y mandó a la cancha a Alexis Vega y Érick Gutiérrez al minuto 67, mientras Paulinho ingresó tres minutos después. Los Diablos volvieron a presionar y encontraron una oportunidad con Federico Pereira, pero el defensa mandó su cabezazo por encima. Después, un disparo de Érick Gutiérrez fue bloqueado por la defensa local.

El cierre fue no apto para cardiacos. Al minuto 82, Paulinho cayó dentro del área después de una falta de Santiago Bueno y el árbitro señaló penal. Tras revisar la acción en el VAR, el silbante ratificó la pena máxima y le retiró la tarjetra amarilla al zaguero para terminar mostrandole el cartón rojo, dejando a los capitalinos con 10 elementos. Alexis Vega cobró la pena máxima, Malagón detuvo el disparo, pero el atacante aprovechó el rebote y marcó de cabeza para poner el 1-2 al minuto 87′.

Ya cerca de los minutos de compensación el América logró contar con algo muy similar a un milagro. Al minuto 89, Miguel Borja recibió una falta de Federico Pereira dentro del área y el árbitro volvió a señalar penal, además de mostrar la tarjeta roja al defensor escarlata, tras una segunda amarilla. Henry Martín tomó el balón y marcó el 2-2 con un disparo al ángulo superior derecho.

Con 10 minutos de compensación y mucha tensión en el terreno de juego, el marcador ya no se modificó más. América y Toluca repartieron puntos, se afianzaron en la parte alta de la tabla general, pero dejaron ciertas dudas de cara a su participación en los cuartos de final.