Gilberto Mora, la joya de México que despierta la guerra de fichajes en Europa

Gilberto Mora, joya mexicana de 17 años, atrae interés de grandes clubes europeos tras destacar en Xolos y el Mundial 2026

Arsenal y Liverpool van tras Mora: el prodigio mexicano. Imago 7

Gilberto Mora, con solo 17 años, se ha consolidado como una de las jóvenes promesas del fútbol mexicano tras su debut con Xolos de Tijuana y su participación en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. Su calidad, visión de juego y capacidad para definir partidos lo han colocado en la mira de grandes clubes europeos, quienes ven en él un talento con proyección internacional. Arsenal y Liverpool han mostrado interés, mientras que el Manchester United se habría retirado de la puja.

A pesar de la atención internacional, Mora continuará su desarrollo en Xolos hasta cumplir la mayoría de edad en octubre de 2026, cumpliendo con las regulaciones FIFA. Su permanencia en México permitirá consolidar su formación y experiencia, asegurando que llegue a Europa preparado para asumir retos de mayor exigencia. La disciplina, madurez y rendimiento del mediocampista mexicano lo convierten en un jugador de seguimiento prioritario para los grandes clubes del continente. LEE LA NOTA COMPLETA

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