FIFA evalúa posibles sanciones contra Argentina por pancarta política

Tras vencer a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, los jugadores de Argentina desplegaron una pancarta con un mensaje político sobre las Malvinas. El Comité Disciplinario de la FIFA evalúa actualmente el incidente para determinar posibles sanciones

FIFA analiza posible sanción a Argentina. THOMAS COEX / AFP

Tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, los jugadores albicelestes desplegaron una pancarta con el mensaje “Las Malvinas son argentinas”, lo que generó controversia y la posibilidad de sanciones para los futbolistas y la selección.

Ante la posibilidad de medidas disciplinarias, un portavoz del máximo organismo rector del fútbol mundial explicó a Claro Sports: “Como es un procedimiento habitual, el Comité Disciplinario independiente de la FIFA está evaluando actualmente los reportes del partido y considerando las circunstancias pertinentes antes de decidir si procede con alguna medida adicional conforme al Código Disciplinario de la FIFA”.

El Código Disciplinario de la FIFA prohíbe expresamente el uso de eventos deportivos para manifestaciones de carácter político, religioso o reivindicativo, así como la exhibición de pancartas, banderas o lemas de índole política durante los encuentros. Esta normativa aplica tanto a jugadores como a miembros del cuerpo técnico y oficiales.

La controversia de la pancarta de Argentina

El hecho ocurrido en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta ha puesto nuevamente sobre la mesa la delicada línea entre la expresión personal y las normas de neutralidad política en competiciones internacionales. La pancarta fue sostenida por los futbolistas Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso, quienes celebraron el pase a la final frente a la afición.

Jugadores argentinos provocan debate al mostrar bandera de Malvinas. Reuters

No se trata de un caso aislado en el Mundial 2026. Recientemente, en Los Ángeles, aficionados iraníes estadounidenses mostraron banderas prerrevolucionarias durante los partidos de Irán, aunque esos eventos se desarrollaron sin sanciones ni incidentes. La FIFA deberá evaluar la gravedad del acto, considerando la visibilidad del mensaje y el contexto del torneo.

Posibles sanciones y próximos pasos

Dependiendo de la resolución, los jugadores podrían recibir advertencias, multas económicas o suspensiones en partidos internacionales. La FIFA mantiene un estricto principio de neutralidad política y analizará el impacto histórico y deportivo de la acción.

Se espera que el Comité Disciplinario emita un pronunciamiento oficial en los próximos días, mientras medios internacionales y aficionados mantienen la atención sobre este caso que une deporte, historia y política en un Mundial histórico.

TE PUEDE INTERESAR