Tabla de posiciones del Apertura 2026: ¿Quién es el líder de la Liga MX? Jornada 1

La Liga MX está de regreso con el arranque del Apertura 2026, un torneo que marca el retorno del Atlante a la Primera División después de 12 años de ausencia

Resultados de la jornada 1 de la Liga MX | Imago 7

La Liga MX está de regreso con el arranque del Apertura 2026, un torneo que marca el retorno del Atlante a la Primera División después de 12 años de ausencia. Los Potros de Hierro volvieron al máximo circuito con una derrota de 2-1 frente al Necaxa en el partido inaugural del campeonato.

La primera jornada también tendrá la presentación del campeón vigente, Cruz Azul, que iniciará la defensa de su título este viernes 17 de julio cuando reciba al Atlético de San Luis. Por su parte, el subcampeón del torneo anterior, Pumas, debutará el sábado 18 de julio ante Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario.

Ese mismo día, Chivas enfrentará al Toluca en uno de los encuentros más atractivos de la fecha, mientras que la actividad de la jornada se cerrará con el América visitando al Querétaro, en un compromiso que pondrá fin al primer fin de semana del Apertura 2026.

Tabla de posiciones del Apertura 2026, al momento: jornada 1

Con la victoria, el Necaxa sumó sus primeros tres puntos tras la victoria ante el Atlante en la jornada 1. La tabla de posiciones marcha de la siguiente manera:

Necaxa | 3 Cruz Azul | 0 Toluca | 0 Tigres | 0 América | 0 Guadalajara | 0 Pumas | 0 Monterrey | 0 Tijuana | 0 Pachuca | 0 León | 0 FC Juárez | 0 Atlas | 0 Atlético de San Luis | 0 Gallos Blancos de Querétaro | 0 Santos Laguna | 0 Puebla | 0 Atlante | 0

Resultados de la jornada 1 de la Liga MX 2026

Los partidos de la jornada 1 del Apertura 2026 se realizarán del jueves 16 de julio al sábado 18 de julio. Teniendo como duelos más detacados el Pumas vs Pachuca con el debut de Esteban Solari como entrenador felino, mientras que las Chivas se medirán al Toluca. El América de Guillermo Almada cerrará la actividad ante Querétaro.

Jueves 16 de julio Necaxa 2-1 Atlante | CRÓNICA Tijuana vs Tigres | 21:00 horas



Viernes 17 de julio Atlético de San Luis vs Cruz Azul | 19:00 horas León vs Atlas | 19:00 horas Juárez vs Puebla | 19:00 horas



Sábado 18 de julio Pumas vs Pachuca | 17:00 horas Monterrey vs Santos | 19:05 horas Chivas vs Toluca | 19:07 horas Querétaro vs América | 21:10 horas



Tabla de goleo de la Liga MX: ¿Quiénes son los goleadores del Apertura 2026?

El primer gol del torneo llegó en el duelo entre Rayos y Atlante, donde Eugenio Pizzuto puso el tanto para los Potros de Hierro, aunque no fue suficiente para evitar la derrota.

Eugenio Pizzuto | Atlante | 1 gol Julián Carranza | Necaxa | 1 gol Miguel Pedroza | Necaxa | 1 gol Ramiro Árciga | Xolos | 1 gol

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