España vs Argentina: Slavko Vincic dirigirá la final del Mundial 2026

El esloveno estará acompañado de un equipo internacional de árbitros para el duelo decisivo

Slavko Vincic como árbitro principal de la final del Mundial 2026. Imago 7

Slavko Vincic, árbitro internacional nacido en Maribor, Eslovenia, fue designado para dirigir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, programada para el domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York / Nueva Jersey. Vincic es uno de los jueces más experimentados de Europa, con más de 50 partidos de Champions League y antecedentes en finales de Europa League (2022) y Champions League (2024).

El árbitro esloveno contará con un equipo de apoyo conformado por Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic como asistentes principales, mientras que Adham Makhadmeh será el cuarto árbitro. El rol de árbitro asistente de reserva quedará en manos de Mohammad Alkalaf, completando así un equipo de oficiales preparado para supervisar la gran final y garantizar la aplicación de las reglas en un partido de alto riesgo y nivel competitivo.

The match officials for @FIFAWorldCup Final have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 16, 2026

El árbitro de la última derrota de Argentina en un Mundial

Vincic tiene antecedentes previos con la selección argentina, ya que dirigió su primer partido en el Mundial de Qatar 2022 contra Arabia Saudita, donde los de Messi cayeron por 2-1. Este hecho ha llamado la atención de los aficionados, que recuerdan su historial con la Albiceleste en competiciones internacionales.

Slavko Vinčić: experiencia y trayectoria que lo llevan a arbitrar la final del Mundial 2026

Slavko Vinčić, árbitro esloveno de 46 años e internacional FIFA desde hace más de una década, se ha consolidado como uno de los jueces más importantes del fútbol europeo. Su trayectoria incluye finales de la UEFA Europa League 2022 entre Eintracht Frankfurt y Rangers, y la UEFA Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund, lo que refleja su experiencia en escenarios de máxima exigencia.

Esta no será su primera experiencia mundialista: en Qatar 2022 dirigió dos encuentros y en la Copa del Mundo 2026 ya arbitró partidos de relevancia, incluyendo el duelo entre México y Ecuador. Su desempeño en estos encuentros convenció a la FIFA para otorgarle la designación de la final, que se perfila como el partido más importante de toda su carrera.

Partidos Dirigidos en la Copa del Mundo 2026:

Brasil 1-1 Marruecos : Fase de grupos (Grupo C, Jornada 1), disputado el 14 de junio de 2026.

: Fase de grupos (Grupo C, Jornada 1), disputado el 14 de junio de 2026. Jordania 1-2 Argelia : Fase de grupos (Grupo J, Jornada 2), disputado el 23 de junio de 2026.

: Fase de grupos (Grupo J, Jornada 2), disputado el 23 de junio de 2026. México 2-0 Ecuador: Dieciseisavos de final, disputado el 1 de julio de 2026 en el Estadio Azteca.

Además, el árbitro esloveno ha enfrentado situaciones fuera del campo que generaron controversia. En 2020, Vincic fue detenido por presunta vinculación con una red de prostitución, tráfico de drogas y armas, aunque nunca se tradujo en sanciones dentro del ámbito deportivo y logró mantener su carrera internacional, siendo nuevamente seleccionado para competencias de élite.

Jesús Valenzuela dirigirá el partido por el tercer lugar del Mundial 2026

El árbitro venezolano Jesús Valenzuela fue designado por la FIFA como árbitro principal para el partido por el tercer lugar del Mundial 2026, que enfrentará a Francia e Inglaterra el sábado 18 de julio en el Estadio de Miami (Hard Rock Stadium). Valenzuela estará acompañado por sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno como asistentes, mientras que Jalal Jayed y Zakaria Brinsi, de Marruecos, completan el cuerpo arbitral como cuarto árbitro y árbitro de reserva. Este nombramiento reconoce su destacada actuación en el torneo, incluyendo los partidos de fase de grupos Australia vs Turquía y Bosnia vs Catar, así como en los dieciseisavos de final entre Noruega y Costa de Marfil.

The match officials for @FIFAWorldCup Bronze Final have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 16, 2026

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