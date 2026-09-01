Gustavo Lema, nuevo entrenador de FC Juárez para el resto del Apertura 2026

Los Bravos recurrirán al exentrenador de Pumas para intentar cambiar el rumbo después de un inicio marcado por las derrotas

Gustavo Lema llega a la frontera. | Imago7.

FC Juárez ya tiene al entrenador que buscará rescatar su participación en el Apertura 2026. Gustavo Lema será el nuevo director técnico de los Bravos para lo que resta del torneo, en un momento en el que el conjunto fronterizo ocupa el último lugar de la clasificación general y todavía no consigue sumar puntos.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, la directiva de Juárez decidió apostar por Lema después de un arranque de campeonato en el que los resultados han quedado lejos de lo esperado. El argentino tendrá así una nueva etapa dentro del fútbol mexicano y asumirá el segundo cargo de su carrera como entrenador principal en la Liga MX.

Los Bravos comenzaron el semestre bajo la dirección del portugués Pedro Caixinha. Sin embargo, la serie de derrotas provocó que la dirigencia pusiera fin a su etapa y dejara el equipo de manera provisional en manos de Salvador Valero, quien tomó el puesto como entrenador interino sin conseguir modificar la dinámica del conjunto fronterizo.

La llegada de Lema representa ahora un nuevo intento por cambiar el rumbo. Juárez se mantiene en el fondo de la tabla general con cero puntos después de perder todos sus encuentros disputados hasta el momento, situación que ha complicado desde las primeras jornadas sus posibilidades de acercarse a los lugares de clasificación.

Gustavo Lema regresa a la Liga MX tras su etapa con Pumas

Para Gustavo Lema será un regreso al fútbol mexicano después de su paso por Pumas. El entrenador dejó el banquillo del Club Universidad en febrero de 2025, luego de una etapa en la que tuvo su primera experiencia como director técnico principal dentro de la Liga MX.

Durante su paso por el conjunto universitario dirigió 48 partidos de Liga MX, con un balance de 21 victorias, 13 empates y 14 derrotas. Su mejor torneo llegó en el Apertura 2024, cuando Pumas terminó la fase regular con 31 puntos.

Lema también tuvo participación internacional al frente de los auriazules en competencias como la Leagues Cup y la Concacaf Champions Cup antes de concluir su ciclo en el Pedregal.

MÁS INFORMACIÓN: Toluca hunde a los Bravos

Después de salir de Pumas continuó su carrera en Chile, donde tomó el mando del Audax Italiano. Su etapa en el conjunto sudamericano terminó en junio, por lo que se encontraba disponible para asumir un nuevo proyecto antes de recibir la oportunidad de regresar a la Liga MX con FC Juárez.

De auxiliar de Antonio Mohamed a nuevo reto con Juárez

Antes de iniciar su carrera como entrenador principal, Gustavo Lema construyó buena parte de su experiencia como auxiliar técnico de Antonio Mohamed. El argentino formó parte del cuerpo técnico del Turco durante diferentes etapas e incluso lo acompañó en Europa durante su paso por el Celta de Vigo.

Ambos continuaron trabajando juntos hasta 2023, cuando Mohamed dejó el banquillo de Pumas. A partir de ese momento, Lema tomó la responsabilidad del primer equipo universitario y comenzó su recorrido como director técnico principal.

Ahora tendrá uno de los retos más complicados de su trayectoria. FC Juárez necesita reaccionar después de un comienzo sin puntos y Lema asumirá la misión de reconstruir al equipo durante las jornadas restantes del Apertura 2026, con la clasificación todavía distante y poco margen para seguir dejando unidades en el camino.

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