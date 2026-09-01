¡Chivas cambia de horario! Así será el duelo ante Pumas y la doble cartelera de octubre

El Guadalajara confirmó modificaciones para tres encuentros del Apertura 2026, dos de Liga MX y uno de la categoría femenil

Chivas anuncia cambio ante Pumas y jornada doble en el Akron. Imago 7

El Club Deportivo Guadalajara anunció cambios en los horarios de tres partidos de sus equipos para el Apertura 2026. Dos modificaciones corresponden al conjunto varonil y una más a Chivas Femenil, con ajustes que impactarán la agenda de los aficionados rojiblancos durante los próximos meses.

El cambio más inmediato será para el duelo entre Chivas y Pumas, correspondiente a la Jornada 8 de la Liga MX. El partido mantendrá la fecha prevista, pero tendrá una modificación en la hora de inicio.

Chivas vs Pumas cambia de horario en la Jornada 8

El encuentro entre Guadalajara y Pumas estaba programado originalmente para el domingo 13 de septiembre a las 18:07 horas en el Estadio Akron. Sin embargo, el silbatazo inicial se retrasará una hora y ahora comenzará a las 19:07 horas del mismo día.

De esta manera, los aficionados que tengan contemplado acudir al inmueble deberán considerar el nuevo horario para el compromiso correspondiente a la octava jornada del Apertura 2026.

Chivas tendrá doble cartelera ante Necaxa

La principal novedad del anuncio es la jornada que tendrá lugar el martes 20 de octubre, cuando los equipos varonil y femenil del Guadalajara disputarán sus respectivos partidos en el Estadio Akron.

Primero, Chivas enfrentará a Necaxa a las 18:07 horas, en un partido correspondiente a la Jornada 13 de la Liga MX. Posteriormente, Chivas Femenil se medirá a las Centellas a las 21:07 horas, en un encuentro correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX Femenil.

El partido del conjunto femenil estaba programado originalmente para el domingo 18 de octubre al mediodía, por lo que también tendrá un cambio de fecha y horario.

¡Un boleto, dos partidos!

El Guadalajara confirmó que los aficionados podrán disfrutar de ambos encuentros con el mismo boleto del partido Chivas vs. Necaxa. Quienes acudan al Estadio Akron podrán permanecer en el inmueble para presenciar posteriormente el compromiso entre Chivas Femenil y las Centellas.

Así, el conjunto rojiblanco prepara una jornada doble para sus aficionados, con dos partidos en una misma sede y durante la misma fecha. Además del duelo ante Necaxa, los seguidores podrán acompañar al equipo femenil en su compromiso correspondiente al Apertura 2026.

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