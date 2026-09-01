Porto, el club europeo con más mexicanos en la historia

Santiago Gimenez se convierte en el octavo futbolista tricolor en militar en el club portugués, el cual supera al PSV Eindhoven (7) de Países Bajos en este registro

Porto es el equipo europeo con más mexicanos en la historia. | @FCPorto

La llegada de Santiago Giménez al FC Porto agregó otro capítulo a la relación del club portugués con el fútbol mexicano. Con el delantero procedente del AC Milan, los Dragones alcanzaron ocho futbolistas mexicanos vinculados a la institución y quedaron por encima del PSV Eindhoven (siete) dentro del recuento de clubes europeos que más jugadores de México han tenido en sus filas.

Giménez se incorporó al Porto en calidad de préstamo hasta el 30 de junio de 2027. El acuerdo con el Milan contempla una opción para hacer permanente la transferencia, misma que pasará a ser obligatoria si se cumplen determinadas condiciones. De esta manera, el atacante continuará su trayectoria en Europa después de sus etapas con Feyenoord y Milan.

El Porto ya ocupaba el primer puesto de este registro desde 2023. La incorporación de Jorge Sánchez convirtió entonces al lateral en el séptimo mexicano ligado al conjunto portugués y rompió el empate que existía con PSV y Villarreal. Tres años después, la contratación de Santiago amplió la cuenta a ocho.

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La relación comenzó en 2013 con Diego Reyes y Héctor Herrera. Ambos llegaron al fútbol portugués después de sus etapas en América y Pachuca, respectivamente. Herrera terminó por permanecer seis temporadas, portar el gafete de capitán y disputar más de 200 encuentros con el club.

Después apareció Raúl Gudiño, quien se incorporó a la estructura del Porto en 2014. El portero tuvo actividad principalmente con el equipo B y más tarde salió a préstamo. Un año después llegaron Miguel Layún, Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona y Omar Govea.

Layún y Corona tuvieron participación con el primer equipo. El ‘Tecatito’ permaneció hasta enero de 2022 y acumuló más de 280 partidos antes de continuar su carrera con el Sevilla. Govea, por su parte, tuvo su principal actividad con Porto B antes de buscar minutos en Bélgica.

Jorge Sánchez se convirtió en el séptimo integrante de esta lista durante la temporada 2023-24. El lateral llegó cedido por el Ajax y disputó una campaña en Portugal antes de regresar a México para incorporarse a Cruz Azul.

Santiago Giménez completa ahora el grupo de ocho: Héctor Herrera, Diego Reyes, Raúl Gudiño, Miguel Layún, Jesús Manuel Corona, Omar Govea, Jorge Sánchez y Santiago Giménez. Este conteo contempla a futbolistas que pertenecieron a la institución, aunque algunos desarrollaron parte de su etapa dentro del Porto B.

PSV queda detrás del Porto con siete mexicanos

El PSV ocupa el segundo puesto con un registro de siete, que incluye a Richard Ledezma. Carlos Salcido abrió el camino en 2006 y después llegaron Francisco ‘Maza’ Rodríguez, Andrés Guardado, Héctor Moreno, Hirving ‘Chucky’ Lozano y Érick Gutiérrez.

Ledezma completa el grupo bajo el criterio utilizado para este recuento. Nació en Phoenix, Arizona, pero es mexicano por nacimiento debido a que sus padres son mexicanos. El propio Guadalajara explicó esta condición cuando anunció su contratación en 2025. Además, en 2026 comenzó a representar a la selección mexicana.

Su caso requiere una precisión. Durante su estancia en Eindhoven, el PSV lo identificaba como futbolista estadounidense y Ledezma incluso representó a Estados Unidos antes de elegir a México. Su cambio de selección y su condición de mexicano por nacimiento permiten incorporarlo al registro para este conteo.

Ricardo Pepi no se suma a esta lista. El delantero nació en El Paso, Texas, tiene ascendencia mexicana y también ha sido relacionado con México por sus raíces familiares, pero el PSV lo registra con nacionalidad deportiva estadounidense y su carrera con selecciones absolutas corresponde a Estados Unidos. Por ese motivo, este conteo no lo considera entre los mexicanos del club de Eindhoven.

¿Qué equipos europeos han tenido más jugadores mexicanos?

Con la incorporación de Santiago Giménez y bajo este criterio, el recuento queda de la siguiente manera:

Porto | 8

PSV Eindhoven | 7

Villarreal | 6

Atlético de Madrid | 5

Real Oviedo | 5

Espanyol | 5

Dundee FC | 5

Barcelona | 4

Real Madrid | 4

Real Sociedad | 4

West Ham | 4

Villarreal aparece en el tercer sitio con Antonio de Nigris, Guillermo Franco, Giovani dos Santos, Jonathan dos Santos, Javier Aquino y Miguel Layún. El club español llegó a reunir a varios mexicanos durante distintas etapas entre el inicio de este siglo y la temporada 2018-19.

Atlético de Madrid alcanzó cinco tras la incorporación de Obed Vargas en 2026. Hugo Sánchez, Luis García, Raúl Jiménez y Héctor Herrera fueron sus antecesores. El propio Atlético identifica a Vargas con nacionalidad mexicana y el mediocampista representó al Tricolor en el Mundial de 2026.

Real Oviedo también llegó a cinco con Carlos Laviada, Manuel de la Torre, Jerónimo Rodríguez, Daniel Aceves y Marcelo Flores. Laviada abrió la historia en 1934 y fue, además, el primer futbolista extranjero que disputó un partido oficial con el conjunto asturiano.

Otro caso que aumentó durante los últimos años es Dundee FC. Antonio Portales, Diego Pineda, César Garza, Víctor López y Francisco Valenzuela aparecen en los registros del conjunto escocés, por lo que el equipo llegó a cinco representantes de México.

Barcelona y Real Madrid aparecen con cuatro futbolistas mexicanos vinculados a sus primeros equipos a lo largo de su historia. En el conjunto blaugrana figuran Rafael Márquez, Giovani dos Santos, Jonathan dos Santos y Julián Araujo. Márquez marcó una etapa entre 2003 y 2010, periodo en el que conquistó cuatro títulos de LaLiga y dos Champions League. Por el Real Madrid pasaron José Ramón Sauto, José Luis Borbolla, Hugo Sánchez y Javier ‘Chicharito’ Hernández. Hugo dejó el registro más amplio del grupo, con 208 goles en 282 partidos oficiales durante su etapa entre 1985 y 1992.

La Real Sociedad también contabiliza cuatro mexicanos: Luis García, Carlos Vela, Diego Reyes y Héctor Moreno. Vela concentra buena parte de la historia mexicana con el conjunto de San Sebastián tras disputar 250 encuentros y marcar 73 goles entre 2011 y 2018. Reyes llegó cedido por el Porto para la temporada 2015-16, mientras que Moreno vistió la camiseta del club entre 2018 y 2019 antes de continuar su carrera con Al-Gharafa.

West Ham completa este grupo con Guillermo Franco, Pablo Barrera, Javier ‘Chicharito’ Hernández y Edson Álvarez. Franco llegó a Londres en 2009 después de su paso por Villarreal, Barrera lo hizo un año más tarde desde Pumas y Hernández se incorporó en 2017 procedente del Bayer Leverkusen. Edson se convirtió en el cuarto mexicano del club cuando dejó al Ajax para incorporarse a los Hammers en agosto de 2023.

Con esto, la llegada de Santiago Giménez deja al Porto como referencia dentro de este recuento. El atacante no será el primero en llegar al Estádio do Dragão desde México, pero sí el octavo nombre de una relación que comenzó hace más de una década y que coloca al club portugués por encima del PSV y Villarreal.

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