¡Seis derrotas y cero puntos! Valero lanza mensaje tras la goleada de Toluca a Juárez

Los Bravos regresarán a casa para enfrentar a Pachuca, con la necesidad de encontrar una respuesta después de un inicio sin unidades en el Apertura 2026

Salvador Valero exige autocrítica tras otro golpe en el Apertura 2026. Imago 7

Los Bravos de Juárez atraviesan un momento complicado en el Apertura 2026. El equipo fronterizo perdió 4-0 ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez y llegó a seis derrotas consecutivas, por lo que permanece en el último lugar de la clasificación sin puntos.

Después del encuentro, Salvador Valero, director técnico de Juárez, ofreció disculpas a la afición y reconoció que el equipo deberá realizar una autocrítica para encontrar una reacción en las próximas jornadas. El entrenador también consideró que los errores cometidos durante el primer tiempo condicionaron el desarrollo del partido.

“La verdad es que hoy, en el primer tiempo, hemos cometido definitivamente varios errores. Autocrítica y centrarnos en recuperar nuestra mejor versión, que es la versión que mostramos la semana pasada contra el América”, declaró en conferencia de prensa.

MÁS INFORMACIÓN: Tabla de posiciones del Apertura 2026

Valero reconoce el impacto del tercer gol de Toluca

El estratega destacó la reacción de sus jugadores durante el segundo tiempo, cuando Juárez logró mejorar su orden y aumentar la intensidad. Sin embargo, consideró que el tercer tanto de los Diablos Rojos tuvo un efecto importante en el ánimo del conjunto fronterizo. “Hicimos una segunda parte muy buena, competimos bien el partido, metimos un gol que nos llevaba hasta el empate y hoy, en la segunda parte, sí que hemos mejorado, hemos elevado un poco el nivel de agresividad, hemos estado más ordenados y eso nos ha permitido llevar el partido ya más equilibrado, pero el tercer gol nos ha hecho daño en lo psicológico”, explicó.

Juárez acumula ahora seis derrotas en las primeras seis jornadas del Apertura 2026, una situación que mantiene al equipo sin unidades y obliga al cuerpo técnico a buscar una respuesta inmediata.

Bravos busca cambiar la dinámica ante Pachuca

Valero insistió en que el equipo debe dejar atrás el resultado contra Toluca y concentrarse en los aspectos que puede controlar. El siguiente compromiso será nuevamente en casa, donde los Bravos recibirán a Pachuca en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

“Lo que te digo es autocrítica, disculpas a la afición y centrarnos en la mejor versión de cada uno y ya pensar en el día que viene. Son seis partidos, cero puntos, que psicológicamente al final… nosotros tenemos que centrarnos en lo que depende de nosotros, que es entrenar bien”, señaló.

MÁS INFORMACIÓN: Henry Martín anota doblete y América hunde a Juárez

El entrenador destacó el trabajo realizado durante la semana y consideró que el grupo mostró una buena disposición en los entrenamientos antes de enfrentar a Toluca. “Esta semana los chicos han hecho un trabajo muy bueno, creo que hemos hecho un buen microciclo, me quedo también con eso. Y ahora, pues entender el partido que nos tocaba jugar hoy contra Toluca, que en su casa ya todos sabemos lo fuerte que es”, agregó.

Juárez busca su primera victoria del Apertura 2026

El conjunto fronterizo tendrá una nueva oportunidad para terminar con su racha negativa cuando enfrente a Pachuca el próximo viernes. Para Valero, una victoria en casa podría modificar el rumbo del equipo después de un inicio sin puntos.

“Intentar repetir la semana que hemos hecho de entrenamientos para competir bien el viernes contra Pachuca en casa, que ya va a ser un partido totalmente diferente, y dar confianza a partir de buscar esa victoria en casa, que sería cambiar la dinámica completamente”, concluyó.

Los Bravos regresarán a Ciudad Juárez con la necesidad de reaccionar. Después de seis jornadas, Juárez sigue sin sumar en el Apertura 2026 y tendrá ante Pachuca una nueva oportunidad para conseguir su primer resultado positivo del torneo.

TE PUEDE INTERESAR