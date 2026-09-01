Tigres pierde a Francisco Reyes por lesión y se queda sin opciones en la lateral izquierda

El defensor salió lesionado ante Santos Laguna y será operado en Guadalajara tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles

Francisco Reyes dice adiós al torneo por lesión. Imago 7

Las malas noticias continúan para Tigres en el Apertura 2026. El conjunto felino confirmó que Francisco Reyes sufrió una rotura del tendón de Aquiles del pie izquierdo, por lo que será baja para lo que resta del torneo.

A través de sus redes sociales, el club informó el parte médico del defensor, quien se despidió de la competencia apenas en la jornada 6 después de salir lesionado durante el empate 0-0 ante Santos Laguna en Torreón.

“Informamos a nuestra afición que Francisco Reyes sufrió rotura del tendón de Aquiles del pie izquierdo durante el juego del sábado pasado en Torreón, por lo que será operado el día de mañana en la ciudad de Guadalajara”, comunicó Tigres.

REPORTE MÉDICO @christusmx



📌 Informamos a nuestra afición que Francisco Reyes sufrió rotura del tendón de Aquiles del pie izquierdo durante el juego del sábado pasado en Torreón, por lo que será operado el día de mañana en la ciudad de Guadalajara. pic.twitter.com/FSja5CCMJB — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 31, 2026

Tigres pierde profundidad en la lateral izquierda

La lesión de Reyes ocurrió en la parte final del encuentro ante Santos. El futbolista había ingresado pocos minutos antes para sustituir a Vladimir Loroña, quien también tuvo que abandonar el terreno de juego por una molestia física.

Con la baja de ambos jugadores y la rehabilitación de Marco Farfán, Tigres atraviesa un problema en la lateral izquierda, ya que actualmente no cuenta con un especialista disponible para cubrir esa posición.

Ante este escenario, Víctor Manuel Vucetich deberá buscar alternativas dentro del plantel. Una de las opciones sería colocar a Mauro Lainez en esa zona o recurrir a futbolistas de las categorías inferiores para cubrir la ausencia.

Vucetich no descarta movimientos en el mercado

Después de las lesiones que han afectado al equipo durante el torneo, el técnico de Tigres dejó abierta la posibilidad de incorporar un refuerzo antes del cierre del mercado de fichajes.

La baja de Francisco Reyes representa un nuevo problema para el conjunto regiomontano, que busca encontrar estabilidad en el Apertura 2026 después de un inicio en el que los resultados no han acompañado por completo al equipo.

Ahora, los felinos deberán esperar la evolución de sus jugadores lesionados y definir si acudirán al mercado para reforzar una zona que quedó descubierta tras las recientes bajas.

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