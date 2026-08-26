¿Las segundas partes son buenas en Pumas? Los antecedentes que recibe el Chino Huerta

Tras un tiempo en Europa y luego de la Copa del Mundo 2026, el Chino Huerta regresa a los Pumas. Así le ha ido a sus figuras en una segunda etapa en Universidad

César Huerta tendrá segunda etapa con Pumas | Imago7

Después de una etapa en Europa, César ‘Chino’ Huerta está de regreso con Pumas para vivir una segunda etapa con el club universitario, al que llega con el objetivo de aportar mayor profundidad al ataque tras las dificultades que el equipo tuvo en el torneo anterior, cuando alcanzó la final del fútbol mexicano y perdió ante Cruz Azul. El atacante mexicano de 25 años vuelve a una institución donde encontró protagonismo en la Liga MX, luego de un periodo en el Royal Sporting Club Anderlecht de Bélgica, donde dejó de tener participación constante. Ahora, Huerta se reencuentra con un equipo que ocupa el noveno lugar del Apertura 2026 con ocho puntos y que también atraviesa un momento en el que necesita recuperar su mejor versión. Nota completa, aquí.