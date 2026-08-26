Enzo Fittipaldi apunta al campeonato de Indy NXT: “Se decidirá en la última cita”

El brasileño lidera con 476 puntos y anticipa una definición cerrada ante Nikita Johnson durante las últimas tres carreras del calendario 2026

El nieto de la leyenda se acerca al título de la categoría | @enzofitti

La temporada de novato del piloto de Escudería Telmex-Claro, Enzo Fittipaldi, en la Indy NXT ha sido una incursión con cuatro victorias, ocho podios y dos pole positions, resultados que lo consolidan como líder del campeonato con 476 puntos al mando del monoplaza número 67 de HMD Motorsports.

Tras dejar su camino en los autos fórmula de Europa, el brasileño-estadounidense ha demostrado una rápida adaptación en óvalos y ha mantenido una regularidad en los circuitos mixtos. Este domingo, en la cita de Milwaukee, penúltima fecha del calendario 2026, buscará separarse de Nikita Johnson, piloto de Cape Motorsports que lo persigue a solo un punto en la pelea por el campeonato.

“Vamos a hacer lo mejor posible en las próximas tres citas. La próxima es en un óvalo corto en Milwaukee y después tenemos dos carreras en Laguna Seca, un circuito en California. Pienso que el campeonato se va a decidir en la última cita porque todo está muy cerca, entonces será un final muy, muy disputado”.

MÁS INFORMACIÓN: Tatiana Calderón muestra fuerte ritmo en Londrina y consigue su mejor clasificación en NASCAR Brasil

“Sí, es muy difícil correr aquí en Estados Unidos en comparación con Europa. Las pistas son un poco más complicadas, no es igual que en Europa, es muy técnico. Necesitas tener mucha confianza con el coche. Cuando empezamos el campeonato era difícil, pero me adapté muy rápido”, compartió en exclusiva.

El mérito de Enzo radica en que ha aprendido desde cero las características de los circuitos urbanos de Estados Unidos y, sobre todo, la conducción a altas velocidades en óvalos, un concepto ajeno al automovilismo europeo del que proviene y en el que continúa trabajando con miras a llegar a la IndyCar Series.

“Tengo mucho que mejorar y aprender. Hay algunos pilotos a los que no les gustan los óvalos. Cuando hice mi primera prueba en uno dije: ‘Wow’. Me gustaron mucho la velocidad y la adrenalina, que es muy especial. Pienso que en el futuro puedo ser un piloto muy fuerte en los óvalos. Cada día estoy mejorando y trabajando para rendir de la mejor manera en ambos tipos de circuitos”.

MÁS INFORMACIÓN: Daniel Suárez asegura su lugar en los playoffs de NASCAR Cup Series y apunta al título

Te puede interesar