Real Madrid vs Real Sociedad en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 1

Real Madrid vs Real Sociedad en vivo

El Real Madrid disputa este miércoles 26 de agosto su segundo partido de LaLiga 2026-27, aunque oficialmente corresponde a la jornada 1. El duelo ante la Real Sociedad fue aplazado por la participación de futbolistas del conjunto blanco en el Mundial 2026 y sus partidos de preparación, por lo que los merengues comenzaron el campeonato el pasado fin de semana con una victoria 2-1 sobre el Espanyol. Ahora, el equipo de José Mourinho se presenta por primera vez en la temporada ante su afición en el Santiago Bernabéu.

El conjunto madrileño buscará mantener el paso y sumar su segundo triunfo del torneo frente a una Real Sociedad que llega después de caer 1-0 ante el Betis en su primer compromiso. Sigue en Claro Sports el minuto a minuto del Real Madrid vs Real Sociedad, con las alineaciones, goles, acciones destacadas y el resultado del partido pendiente de la primera fecha del campeonato español.