Real Madrid vs Real Sociedad en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 1
Sigue el resultado al momento: Real Madrid 0-0 Real Sociedad, el conjunto merengue se presenta en el Santiago Bernabéu ante su afición
¡Alineaciones confirmadas!
Real Madrid | Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Á. Carreras, Bernardo, Valverde, Bellingham, Vini Jr., Arda Güler, Mbappé.
Real Sociedad | A. Remiro, Sergio Gómez, Jon Martin, Beitia, Aramburu, Take, Herrera, Sucic, Ochieng, Turrientes.
¿A qué hora inicia el Real Madrid vs Real Sociedad hoy 26 de agosto de 2026?
El Real Madrid vs Real Sociedad se disputa este miércoles 26 de agosto a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Santiago Bernabéu. El encuentro corresponde a la jornada 1 de LaLiga 2026-27.
¿Dónde ver el Real Madrid vs Real Sociedad en vivo? Canales de TV y streaming online
Los aficionados en México podrán seguir el Real Madrid vs Real Sociedad a través de Sky Sports, tanto en televisión de paga como mediante las opciones digitales de la plataforma, también podrás seguir las acciones, goles, estadísticas y el resultado en el minuto a minuto de Claro Sports.
Real Madrid vs Real Sociedad en vivo
El Real Madrid disputa este miércoles 26 de agosto su segundo partido de LaLiga 2026-27, aunque oficialmente corresponde a la jornada 1. El duelo ante la Real Sociedad fue aplazado por la participación de futbolistas del conjunto blanco en el Mundial 2026 y sus partidos de preparación, por lo que los merengues comenzaron el campeonato el pasado fin de semana con una victoria 2-1 sobre el Espanyol. Ahora, el equipo de José Mourinho se presenta por primera vez en la temporada ante su afición en el Santiago Bernabéu.
El conjunto madrileño buscará mantener el paso y sumar su segundo triunfo del torneo frente a una Real Sociedad que llega después de caer 1-0 ante el Betis en su primer compromiso. Sigue en Claro Sports el minuto a minuto del Real Madrid vs Real Sociedad, con las alineaciones, goles, acciones destacadas y el resultado del partido pendiente de la primera fecha del campeonato español.