Posibles alineaciones del Llaneros vs Millonarios por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Millonarios visita a Llaneros en un duelo clave para seguir poniéndose al día en la Liga BetPlay Dimayor. Conozca todos los detalles del compromiso.

Posibles formaciones de Llaneros vs Millonarios | Claro Sports.

El fútbol colombiano se sigue poniendo al día y este jueves tendrá un nuevo compromiso pendiente en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Llaneros y Millonarios se medirán en un duelo correspondiente a la séptima fecha del campeonato, con la misión de sumar tres puntos y mejorar su panorama en la tabla de posiciones. El conjunto de Villavicencio buscará hacerse fuerte en casa, mientras que el equipo ‘embajador’ intentará responder lejos de Bogotá en un partido que promete ser clave para ambos en esta fase del torneo.

Posible alineación de Llaneros para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Llaneros: Roameth Romaña; Juan Pertuz, Francisco Meza, Dennys Quintero, Jhojan Escobar; Kelvin Osorio, Juan Castilla, Joel Contreras; Juan José Ramírez, Yorleys Mena y Frank Castañeda. DT: José Luis García.

Posible alineación de Millonarios para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Millonarios: Javier Burrai; Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro, Jhomier Guerrero, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña, Francisco Chaverra; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. DT: Fabián Bustos.

¿Cómo y dónde ver Llaneros vs Millonarios por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El duelo entre Llaneros y Millonarios, que se jugará este jueves 27 de agosto a las 18:10 horas, se disputará en la capital del departamento del Meta. La única manera de ver este duelo será por el canal WinSports+. Además, estará vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de WinPlay.

Últimos cinco partidos de Llaneros

23.08.2026 | Deportivo Pasto 0-1 Llaneros.

19.08.2026 | Águilas Doradas 1-1 Llaneros.

04.08.2026 | Llaneros 3-1 Fortaleza.

30.07.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Llaneros.

24.07.2026 | Llaneros 1-0 Deportivo Pereira.

Últimos cinco partidos de Millonarios

22.08.2026 | Águilas Doradas 1-1 Millonarios.

04.08.2026 | Millonarios 2-0 Deportivo Pasto.

01.08.2026 | Junior 0-1 Millonarios.

25.07.2026 | Millonarios 0-1 Atlético Bucaramanga.

18.07.2026 | Millonarios 0-1 Colo-Colo.

¿Quiénes serán los árbitros del partido?

AVAR: Nataly Arteaga (Nariño).

Árbitro central: Ferney Ossa (Antioquia).

Asistente 1: William Crawford (Córdoba).

Asistente 2: Jesús Chima (Córdoba).

Cuarto árbitro: Jhon Parra (Meta).

VAR: Fernando Acuña (Boyacá).

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