Miguel Borja y Henry Martín tienen la misma edad, pero viven realidades goleadoras diferentes

Comparten edad, pero hay ciertas diferencias en cuanto al promedio goleador y los títulos obtenidos. Aún así, este par se prepara para brillar en América

Las diferencias entre Borja y Henry Martín | AFP/Imago7

Miguel Borja ya es oficialmente nuevo jugador del América. El delantero colombiano de 33 años llega al conjunto azulcrema para competir por un lugar en el ataque con Henry Martín, capitán y uno de los principales goleadores en la historia reciente del club, con quien además comparte edad.

Ambos atacantes han construido trayectorias distintas. Henry Martín se ha consolidado como referente del América y cuenta con un palmarés más amplio en cantidad de títulos, mientras que Borja registra un promedio goleador superior y presume conquistas de mayor peso internacional a lo largo de su carrera. Nota completa, aquí.