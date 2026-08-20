Tabla de primeros y segundos: así están hoy los cruces de cuartos de la Copa Centroamericana 2026

La primera ronda definirá a los ocho clubes que continuarán en competencia.

La ilusión por la Copa Centroamericana 2026 | Fuente: Concacaf

La Copa Centroamericana 2026 entra en la etapa final de su fase de grupos, con varios equipos buscando asegurar su boleto a los cuartos de final. La primera ronda definirá a los ocho clubes que continuarán en competencia y, a partir de sus resultados, se establecerá el orden que determinará los cruces de la siguiente instancia.

Al terminar la fase de grupos, los dos mejores equipos de cada uno de los cuatro grupos conseguirán la clasificación. Los primeros lugares tendrán una ventaja en el armado de las llaves, mientras que los segundos completarán los ocho cupos disponibles para la Fase Eliminatoria de la Copa Centroamericana.

Los cuatro ganadores de grupo serán ordenados del primero al cuarto lugar según su rendimiento durante la fase de grupos. Los equipos que terminen segundos ocuparán las posiciones del quinto al octavo puesto. Esta clasificación será la base para determinar los enfrentamientos de cuartos de final.

El sistema establece cuatro series: el número uno se enfrentará al número ocho, el segundo jugará contra el séptimo, el tercero se medirá con el sexto y el cuarto enfrentará al quinto. Los clubes que hayan obtenido las mejores posiciones tendrán además la posibilidad de disputar el partido de vuelta en condición de local.

Las series de la fase eliminatoria se jugarán a ida y vuelta, por lo que cada equipo tendrá un partido en casa y otro como visitante. El resultado global de cada enfrentamiento determinará quién avanza a la siguiente ronda. Después de los cuartos llegarán las semifinales y el Play-In, de acuerdo con el cuadro establecido para el torneo.

Para esas instancias también se tomará en cuenta el rendimiento acumulado durante la competición. En cada serie, el equipo con mejor posición en la clasificación general tendrá el beneficio de cerrar la eliminatoria como local. De esta manera, los partidos que quedan de la fase de grupos serán determinantes no solo para clasificar, sino también para definir la posición que tendrá cada club en los cruces.

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Copa Centroamericana 2026 hoy?

La Copa Centroamericana 2026 entra en su tramo decisivo y la pelea por los cuartos de final está cada vez más apretada. Alajuelense y Plaza Amador lideran el Grupo A con seis puntos, mientras Real Estelí y Alianza de El Salvador comparten la cima del Grupo B, aunque Marathón y Herediano todavía mantienen vivas sus posibilidades. Saprissa domina el Grupo C con puntaje perfecto y Motagua continúa al frente del Grupo D, donde Cartaginés escaló al segundo lugar. Xelajú consiguió una victoria clave para seguir con vida, mientras Diriangén y Verdes FC ya completaron sus cuatro partidos y quedaron muy comprometidos.

Grupo A Pos. Club Pts PJ G E P GF GC DG 1 LD Alajuelense 6 2 2 0 0 4 1 3 2 Plaza Amador 6 3 2 0 1 9 7 2 3 L.A. Firpo 3 2 1 0 1 5 2 3 4 Club Xelajú 3 3 1 0 2 4 6 -2 5 Diriangén FC 3 4 1 0 3 5 11 -6 Grupo B Pos. Club Pts PJ G E P GF GC DG 1 Alianza FC (SLV) 9 4 3 0 1 5 4 1 2 Real Estelí FC 6 3 2 0 1 5 3 2 3 CD Marathón 4 3 1 1 1 3 1 2 4 CS Herediano 4 3 1 1 1 2 1 1 5 Antigua GFC 0 3 0 0 3 1 7 -6 Grupo C Pos. Club Pts PJ G E P GF GC DG 1 Saprissa 9 3 3 0 0 7 2 5 2 Club Olimpia 6 2 2 0 0 4 1 3 3 Alianza FC (PAN) 3 2 1 0 1 2 2 0 4 Deportivo Mixco 3 3 1 0 2 4 6 -2 5 UMECIT FC 0 4 0 0 4 3 9 -6 Grupo D Pos. Club Pts PJ G E P GF GC DG 1 FC Motagua 7 3 2 1 0 7 1 6 2 CS Cartaginés 5 3 1 2 0 6 2 4 3 CSD Municipal 5 3 1 2 0 3 2 1 4 CD FAS 4 3 1 1 1 5 3 2 5 Verdes FC 0 4 0 0 4 1 14 -13

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Tabla de primeros y segundos

Mejores primeros Pos. Equipo Grupo Pts DG GF 1 Saprissa C 9 +5 7 2 Alianza FC (SLV) B 9 +1 5 3 FC Motagua D 7 +6 7 4 LD Alajuelense A 6 +3 4

Mejores segundos Pos. Equipo Grupo Pts DG GF 5 Club Olimpia C 6 +3 4 6 Plaza Amador A 6 +2 9 7 Real Estelí FC B 6 +2 5 8 CS Cartaginés D 5 +4 6

Así estarían los cruces con la tabla actual

Saprissa vs. CS Cartaginés

Alianza FC (SLV) vs. Real Estelí FC

FC Motagua vs. Plaza Amador

LD Alajuelense vs. Club Olimpia

¿Cuáles son los criterios de desempate para clasificar a cuartos?

El apartado 12.11.1 del Reglamento de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 establece el orden que se debe aplicar cuando dos o más clubes terminan igualados en la fase de grupos. Concacaf utiliza primero el rendimiento general del grupo y después pasa a los enfrentamientos entre los equipos involucrados.

Mayor cantidad de puntos en todos los partidos del grupo. Mejor diferencia de goles en todos los encuentros del grupo. Mayor cantidad de goles anotados en la fase de grupos. Si persiste la igualdad, mayor cantidad de puntos en los partidos entre los equipos empatados. Mejor diferencia de goles entre los equipos empatados, cuando el empate involucra a más de dos clubes. Mayor cantidad de goles anotados entre los equipos empatados, también para una igualdad de más de dos equipos. Menor puntuación disciplinaria: una amarilla suma un punto; una segunda amarilla con expulsión, tres; una roja directa, cuatro; y una amarilla más roja directa, cinco. Mejor posición en el Ranking de Clubes de Concacaf al concluir la ronda. Sorteo realizado por Concacaf si todavía no existe un desempate.

Ya en los cuartos de final, el procedimiento cambia. Si el marcador global termina empatado tras los 90 minutos del partido de vuelta, avanza el club que haya marcado más goles como visitante durante el tiempo reglamentario. Es importante precisar que el reglamento no establece que el gol de visitante “valga doble” en la suma: funciona como criterio de desempate. Si la igualdad continúa, se disputan dos tiempos extra de 15 minutos y, si todavía no hay ganador, la serie pasa a penales. Los goles como visitante no tienen peso adicional durante el tiempo extra.

¿Cuándo empiezan los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026?

Los cuartos de final comenzarán en septiembre de 2026. Concacaf reservó del 8 al 10 de septiembre para los partidos de ida, mientras las vueltas se jugarán entre el 15 y el 17 de septiembre.

El calendario específico de cada serie dependerá de las posiciones definitivas después de la quinta jornada. Los cuatro clubes mejor sembrados tendrán la ventaja de cerrar sus respectivas eliminatorias como locales.

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