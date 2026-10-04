Mohamed se encara con auxiliar de Almeyda en el amistoso Toluca vs Rayados

El cruce entre los banquillos llegó después del enfrentamiento entre Uros Đurđević y Jorge Díaz al final del primer tiempo

Mohamed se calienta con la banca de Rayados | Captura de pantalla TUDN

El amistoso entre Rayados de Monterrey y Toluca tuvo un momento de tensión antes del inicio del segundo tiempo, cuando Antonio Mohamed sostuvo un intercambio de palabras con Mario Vega, auxiliar técnico de Matías Almeyda.

La escena ocurrió mientras ambos conjuntos regresaban al terreno de juego y sus integrantes se dirigían hacia las bancas. El cruce verbal entre el entrenador de los Diablos Rojos y el integrante del cuerpo técnico regiomontano llamó la atención por darse justo antes de la reanudación.

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El episodio se sumó a lo ocurrido al cierre de la primera mitad. Uros Đurđević y Jorge Díaz habían protagonizado un enfrentamiento entre jugadores, situación que provocó la intervención de varios compañeros para evitar que el conflicto escalara.

Así, el encuentro disputado en el Shell Energy Stadium quedó marcado por varios roces pese a tratarse de un compromiso de preparación durante la Fecha FIFA.

El duelo también tuvo un antecedente reciente entre ambos clubes. Toluca y Monterrey volvieron a verse las caras pocas semanas después de enfrentarse en la final de la Leagues Cup, un contexto que añadió intensidad al nuevo choque.

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Tras la discusión, Mohamed regresó a su zona técnica y el cuerpo técnico de Rayados hizo lo propio. El partido pudo continuar sin mayores incidentes, aunque el momento dejó una de las imágenes más llamativas de la noche.

Los roces entre futbolistas primero y entre integrantes de los banquillos después mostraron el nivel de competitividad con el que ambos equipos afrontaron el compromiso, aun sin puntos oficiales en disputa.

De esta manera, Rayados y Toluca protagonizaron un amistoso con alta tensión, en el que las discusiones y enfrentamientos terminaron por acompañar buena parte del desarrollo del partido.

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