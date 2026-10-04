Natalia Silva resiste la reacción de Wang Cong, gana en UFC 332 y se erige nueva campeona mosca femenil

La brasileña tomó ventaja durante los primeros episodios con golpes, derribos y control contra la reja, mientras Wang reaccionó en los asaltos finales y buscó el nocaut

La brasileña gestiono la pelea de buena forma | ALEX GOODLETT /GETTY IMAGES VIA AFP

Natalia Silva se quedó con la victoria ante Wang Cong en la pelea estelar de UFC 332, después de cinco rounds en los que ambas intercambiaron golpes y llevaron el combate a la distancia. La brasileña tomó ventaja durante los primeros episodios, mientras la china reaccionó en la segunda mitad y terminó presionando hasta los últimos segundos. Lamentablemente para ella el esfuerzo no fue suficiente, y la brasileña terminó erigiéndose como campeona peso mosca femenil, dentro de la pelea estelar de la velada en Salt Lake City.

Desde el primer round, Silva mostró velocidad para conectar al rostro y buscar derribos. La brasileña llevó a Wang contra la reja y aprovechó la posición para lanzar rodillazos al abdomen. La china respondió con codazos y consiguió liberarse antes de que ambas regresaran al centro del octágono para cerrar el episodio.

En el segundo asalto, Silva cambió el objetivo de sus ataques y comenzó a castigar las piernas de Wang. La peleadora china intentó responder con golpes al rostro, pero la brasileña encontró combinaciones con ganchos de izquierda. El momento que marcó el episodio llegó con una patada de izquierda al rostro que mandó a Wang a la lona, seguida de un derribo y otro periodo de control contra la reja.

Wang modificó su estrategia en el tercer round y comenzó a atacar las extremidades de Silva. La brasileña, después del esfuerzo de los episodios anteriores, recorrió el octágono para administrar su ritmo y conectó un par de jabs. El rostro de la china ya mostraba las consecuencias del intercambio, aunque en los segundos finales Wang incrementó la velocidad y cerró el episodio con una mayor presencia.

Para el cuarto asalto, Wang llevó el combate a la corta distancia y consiguió conectar golpes con mayor frecuencia. Silva perdió parte de la efectividad que había mostrado anteriormente y recurrió a los amarres para tomar aire, además de intentar derribos que no logró concretar. La china volvió a terminar el episodio con mejores momentos.

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El quinto round tuvo a Wang en búsqueda del nocaut. Esa intención también abrió espacios en su defensa y Silva aprovechó para conectar golpes que hicieron retroceder la cabeza de su rival. La brasileña parecía consciente de su ventaja en las tarjetas y utilizó sus desplazamientos para mantener distancia, incluso cuando Wang logró llevarla contra la reja.

Durante los últimos segundos, Wang aceleró sus ataques en busca de terminar la pelea antes de la decisión, pero Silva utilizó el juego de piernas para evitar quedar expuesta a un golpe definitivo. Después de cinco rounds, ninguna de las dos consiguió el nocaut y el resultado quedó en manos de los jueces, quienes determinaron la victoria para Natalia Silva, tras unas tarjetas 48-47, 48-47 y 49-46).

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¡Noche de nocauts! UFC 332 establece dos récords históricos

UFC 332 dejó una jornada con registros estadísticos dentro de una misma cartelera. La función celebrada en el Delta Center de Salt Lake City alcanzó primero una nueva marca de nocauts en el primer asalto, después de que Esteban Ribovics derrotara por nocaut técnico a King Green a los 4:08, resultado que representó el octavo final de este tipo en el primer round.

La cifra volvió a modificarse en la pelea coestelar. Payton Talbott noqueó técnicamente a Deiveson Figueiredo a los 2:32 del primer asalto, con lo que UFC 332 llegó a nueve nocauts en el episodio inicial. La marca anterior era de siete y había sido igualada en tres ocasiones: UFC Fight Night: Medic vs. Rodriguez en agosto, UFC 329 en julio y la final de The Ultimate Fighter 1 en abril de 2005.

La cartelera también estableció una marca de 11 finalizaciones por nocaut o nocaut técnico, superando las nueve registradas anteriormente en UFC Fight Night: Imavov vs. Borralho en septiembre de 2025. Además, UFC 332 tuvo una secuencia de ocho peleas consecutivas que terminaron por KO o TKO, mientras que la función estelar terminó con Natalia Silva como nueva campeona de peso mosca femenil tras vencer a Wang Cong por decisión.

UFC 332 | Resultados completos