Ricardo La Volpe culpa al fin del ascenso y descenso la baja de nivel y desarrollo del fútbol mexicano

El estratega argentino consideró que cupo de extranjeros en la Liga MX es excesivo, algo que podría traer consecuencias como es el caso de la Selección de Italia

Ricardo Antonio La Volpe volvió a poner bajo análisis la estructura del fútbol mexicano. En entrevista exclusiva para Claro Sports por W Radio, el exentrenador de la Selección Mexicana señaló que la ausencia de ascenso y descenso provoca diferencias importantes en la presión competitiva entre los clubes de la Liga MX, situación que, desde su perspectiva, termina por descompensar el campeonato.

La Volpe considera que la competencia mantiene cierta paridad, pero distingue entre los clubes que cargan con la obligación permanente de buscar el título y aquellos que pueden disputar el torneo con menor presión. “Hay siete u ocho equipos, que son seis no más, que son los que pelean y tienen la obligación de ser campeón. Los demás juegan sin presión”, explicó el argentino.

El extécnico mencionó como ejemplo a instituciones como América, Cruz Azul y Chivas, donde considera que existe una exigencia distinta por la historia y las expectativas que rodean a cada equipo. Para La Volpe, la desaparición del descenso eliminó también una presión deportiva que obligaba a otros clubes a competir por mantenerse en Primera División. “No hay descenso y no está obligado al descenso. Juega libre. Entonces ahí se descompensa para mí el fútbol mexicano”, apuntó.

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La Volpe revela los dos errores de la Federación Mexicana de Fútbol

El argentino identificó dos decisiones que, desde su punto de vista, afectan directamente la generación de futbolistas en México. La primera es mantener suspendido el descenso, mientras que la segunda corresponde al número de jugadores extranjeros permitidos dentro del campeonato mexicano. Para La Volpe, ambas condiciones disminuyen los incentivos para trabajar con talento nacional.

“Primero, no hay descenso, entonces no están obligados los equipos que no tienen mucho dinero a generar”, señaló. La Volpe considera que aquellos clubes con menores recursos tendrían que recurrir con mayor frecuencia a sus fuerzas básicas si existiera nuevamente el riesgo deportivo de perder la categoría y la necesidad de construir planteles competitivos con recursos limitados.

El segundo punto pasa por reducir la cantidad de extranjeros disponibles para cada equipo. “Yo ya bajaría, sin ninguna duda, el cupo para obligar a generar”, sostuvo el exseleccionador, quien advirtió que México necesita ampliar su producción de jugadores para contar con más alternativas de cara a futuros procesos internacionales.

Para La Volpe, el problema no se limita a las convocatorias de la Selección Mexicana. La ausencia de ascenso y descenso también modifica la dinámica de desarrollo dentro de los clubes, pues considera que sin esa competencia existen menos estímulos para invertir en procesos largos destinados a producir futbolistas propios.

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No hay escuela para los entrenadores mexicanos que van empezando

La Volpe extendió su crítica a la formación de técnicos nacionales. El argentino recordó que durante su desarrollo profesional encontró referentes dentro del propio fútbol mexicano que le permitieron ampliar sus conocimientos. “Yo me hice acá técnico”, afirmó antes de mencionar a figuras como Ignacio Trelles, José Antonio Roca y Raúl Cárdenas entre quienes marcaron aquella época.

El exentrenador del Tri considera que actualmente no existe una estructura similar para acompañar a quienes empiezan su carrera desde categorías juveniles. “No hay buenos técnicos abajo. Siguen trayendo a los españoles y no generamos un técnico abajo”, manifestó La Volpe, quien contrastó esa situación con Argentina, donde varios exjugadores han construido recorridos progresivos hasta dirigir en niveles profesionales.

Su preocupación también pasa por la enseñanza táctica en divisiones inferiores. “Los que están dirigiendo acá a las sub 15, las 17, las 20, no tienen nadie que les enseñe: ‘Mira, te estás equivocando en esto, tienes que trabajar un poco’”, explicó. Para La Volpe, formar entrenadores requiere enseñar sistemas, movimientos colectivos, funcionamiento de líneas y formas de contrarrestar al rival, no únicamente entregar funciones individuales.

La Volpe considera que el futuro del fútbol mexicano necesita atender de manera conjunta la generación de jugadores y técnicos. El regreso del ascenso y descenso, una reducción en el número de extranjeros y una ruta de crecimiento para entrenadores jóvenes aparecen, dentro de su diagnóstico, como elementos necesarios para elevar la competencia interna y ampliar la producción de talento nacional.