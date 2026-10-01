Antonio Mohamed anticipa su regreso a Argentina y deja señales sobre una futura salida de Toluca

Aunque vive su mejor etapa con los Diablos Rojos, el ‘Turco’ ya piensa en un regreso al fútbol argentino

Mohamed ya piensa en regresar a Argentina | Imago 7

Antonio Mohamed volvió a dejar pistas sobre su futuro y esta vez sus palabras apuntaron directamente a un eventual regreso al fútbol argentino. El técnico del Toluca reconoció durante su estancia en Argentina por la Fecha FIFA que extraña su país y lanzó una frase que encendió las especulaciones sobre cuánto tiempo más permanecerá al frente de los Diablos Rojos.

“Todo lo extraño. Pero cada vez falta menos para volver”, declaró el ‘Turco’ en entrevista con TyC Sports. Aunque no fijó una fecha ni anunció una salida inmediata del conjunto mexiquense, sus palabras volvieron a colocar sobre la mesa la posibilidad de cerrar próximamente su etapa en la Liga MX.

Mohamed aseguró que se ve nuevamente como entrenador en Argentina y que espera encontrar el momento adecuado para concretar ese regreso. El estratega explicó que su intención no es forzar ninguna negociación, sino esperar una oportunidad que le permita sentirse cómodo y desarrollar su idea de juego.

“Me veo en una vuelta en el fútbol argentino y anhelo que así sea, en algún momento va a ser”, señaló el entrenador, quien no dirige en su país desde la temporada 2018-2019. También dejó claro que estaría abierto a diferentes proyectos, aunque descartó una posibilidad en particular: River Plate.

Pese a estas declaraciones, Mohamed insistió en que su presente sigue en Toluca y aseguró atravesar uno de los mejores momentos de su carrera. El técnico destacó los resultados alcanzados desde su llegada al club y reconoció que pretende aprovechar esta etapa mientras existan condiciones para prolongarla.

El argentino ha construido un ciclo de títulos con los Diablos Rojos y sostuvo que esa situación superó incluso sus propias expectativas. “Estoy muy bien en el club, muy feliz, es el mejor momento de mi carrera”, afirmó, antes de señalar que buscará extender esta etapa “lo más que se pueda”.

Sus declaraciones reflejan así una postura con dos tiempos distintos: Mohamed no pretende abandonar Toluca de inmediato, pero ya proyecta su siguiente capítulo en Argentina. La idea de regresar a su país aparece cada vez con mayor frecuencia en sus intervenciones públicas y ahora fue expresada de manera directa.

En ese contexto, el ‘Turco’ también habló de la Selección Argentina y respaldó la continuidad de Lionel Scaloni. Mohamed considera que el actual entrenador conoce al plantel y cuenta con experiencia suficiente para afrontar el proceso que seguirá después del retiro de Lionel Messi.

Aunque anteriormente reconoció que se siente capacitado para dirigir a la Albiceleste, Mohamed evitó colocarse como candidato inmediato y reiteró que Scaloni debería permanecer en el cargo. Su prioridad, al menos en el corto plazo, sigue siendo Toluca; sin embargo, sus palabras dejan claro que el regreso a Argentina ya forma parte de sus planes y que, según él mismo reconoció, “cada vez falta menos”.

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