¡Noche de terror para el Tala Rangel! Dos errores suyos, dos goles de Estados Unidos

El portero de la Selección Mexicana protagonizó un par de equivocaciones a los minutos 28 y 63 que terminaron costándole muy caro al Tricolor

Estados Unidos aprovecha una falla de Tala Rangel. | Imago 7

México se equivocó y Estados Unidos tomó ventaja de 1-0 en el partido amistoso que se disputa en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. Julian Hall abrió el marcador al minuto 28 después de aprovechar un rebote concedido por Raúl ‘Tala’ Rangel dentro del área.

La jugada comenzó por el costado derecho del ataque estadounidense. Gio Reyna encontró espacio para avanzar y mandó un centro hacia el área mexicana. Rangel alcanzó a detener el envío, pero no consiguió controlar la pelota y dejó el balón dentro de la zona de definición. Hall apareció sin marca y remató con la portería a disposición para colocar el 1-0.

La anotación representó un nuevo capítulo en el inicio de Julian Hall con la selección mayor de Estados Unidos. El delantero llegó al encuentro ante México después de marcar en sus primeros dos partidos internacionales, frente a Perú y Chile. Ante el conjunto chileno había anotado tras un pase de Gio Reyna, sociedad que volvió a participar en el gol frente al Tricolor.

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Hall recibió su tercera titularidad internacional dentro de un once estadounidense en el que también aparecieron Gio Reyna, Malik Tillman, Cavan Sullivan y Tyler Adams. El atacante había disputado sus primeros dos compromisos con el USMNT en esta misma ventana internacional.

El gol llegó cuando México había tenido momentos de control en el inicio del encuentro. El equipo de Rafael Márquez encontró espacios por dentro y trató de conectar a sus mediocampistas con Santiago Giménez y Santiago Sandoval, quien recibió su primera titularidad con la selección mayor.

México perdona y Estados Unidos responde

Una de las aproximaciones mexicanas llegó al minuto 12. Santiago Sandoval recibió cerca del área y retrasó la pelota para Luis Romo, quien remató de primera por encima de la portería de Diego Kochen. Poco después, Orbelín Pineda atacó el espacio a la espalda de la defensa, aunque la acción terminó invalidada por fuera de juego.

Estados Unidos también comenzó a encontrar espacios. Malik Tillman ingresó al área al minuto 16 tras superar líneas mexicanas, pero Diego Campillo alcanzó a quitarle la pelota antes del disparo. Un minuto más tarde, Rangel intervino ante un balón largo y mandó el esférico a tiro de esquina.

México tuvo otra oportunidad al 23′, cuando Santiago Giménez recibió un pase largo y sacó un disparo desde fuera del área, aunque el balón terminó fuera de la portería estadounidense. Cinco minutos después llegó la acción que cambió el marcador con el centro de Reyna, el rebote de Rangel y la definición de Hall.

El encuentro representa el tercer partido de México en esta ventana internacional bajo el mando de Rafael Márquez, después de los empates ante Colombia y Perú. Estados Unidos, dirigido por Mauricio Pochettino, llegó a Glendale tras vencer 4-1 a Perú y 4-2 a Chile.

Nueva falla del Tala Rangel

Raúl ‘Tala’ Rangel volvió a equivocarse al minuto 63 y Estados Unidos aprovechó el error para ampliar la ventaja a 2-0. El portero de la Selección Mexicana intentó salir con el balón controlado desde fuera de su área, pero simplemente le entregó la pelota a Cavan Sullivan.

El futbolista estadounidense recibió con gusto el regalo y al saber que Rangel estaba fuera de posición, remató de larga distancia por encima del guardameta mexicano. La pelota terminó en el fondo de la portería para el segundo gol de Estados Unidos en Glendale.

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El tanto aumentó una noche complicada para el Tala, quien también había participado en la acción del 1-0 tras conceder el rebote que terminó en el gol de Julian Hall. Con esta anotación, Sullivan, por su parte, se convirtió en el futbolista más joven en anotar con la selección mayor de Estados Unidos, a los 17 años y 5 días.