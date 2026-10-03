Natalia Silva vs Wang Cong, en vivo UFC 332 hoy 3 de octubre: resultados de las peleas en directo

¿Cuáles son las peleas estelares de UFC 332? Orden de salida, pesos y títulos

El título indiscutido del peso mosca femenil tendrá nueva dueña este sábado 3 de octubre, cuando Natalia Silva y Wang Cong se enfrenten en la pelea estelar de UFC 332, en el Delta Center de Salt Lake City. Con el cinturón vacante tras la lesión de Valentina Shevchenko, ambas tendrán la oportunidad de conquistar por primera vez el campeonato de las 125 libras en una noche que también marcará su debut como protagonistas de un evento estelar de cinco asaltos en UFC. Silva llega como la número uno de la categoría y atraviesa el mejor momento de su carrera, con 14 victorias consecutivas y un impecable registro de 8-0 desde su llegada a UFC. En ese recorrido ha superado a nombres de la talla de Jéssica Andrade, Alexa Grasso y Rose Namajunas, excampeonas que forman parte de su reciente lista de triunfos. Wang, por su parte, aterriza en Utah con cuatro victorias al hilo y cinco triunfos en sus últimas seis presentaciones dentro del cctágono, respaldada por una sólida trayectoria en el kickboxing.

El choque promete ser especialmente interesante por las características de ambas sobre la distancia. Silva basa buena parte de su juego en la velocidad, el desplazamiento constante, la variedad de sus patadas y su capacidad para mantener a sus rivales en el rango que más le conviene. Wang apuesta por un estilo de kickboxing más directo, con combinaciones precisas y recursos para hacer daño desde el clinch. La china, además, cuenta con un antecedente particular que conecta su carrera con la excampeona Shevchenko: en 2015 consiguió derrotarla por decisión en un combate de kickboxing. Ahora, el escenario será completamente distinto y el reto tendrá una dificultad adicional. La pelea se disputará en Salt Lake City, una ciudad situada a gran altitud, y será la primera vez que ambas enfrenten un combate estelar de cinco rounds en UFC. Si el duelo alcanza los 25 minutos, la capacidad para dosificar el ritmo, conservar energía y mantener la precisión bajo exigencia física puede convertirse en uno de los factores determinantes en la batalla por convertirse en la nueva campeona del peso mosca.