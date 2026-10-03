Natalia Silva vs Wang Cong, en vivo UFC 332 hoy 3 de octubre: resultados de las peleas en directo
El cinturón de peso mosca femenil estará en juego en la pelea estelar de la función de Delta Center de Salt Lake City, entre Natalia Silva vs Wang Cong
¿Quién transmite en vivo UFC 332 y dónde mirar por TV y online?
UFC regresa con una pelea estelar que pondrá en juego mucho más que una victoria. Natalia Silva afrontará uno de los desafíos más relevantes de su trayectoria cuando se mida con Wang Cong en UFC 332, combate que definirá a la nueva campeona del peso mosca femenil. La brasileña tendrá la oportunidad de conquistar por primera vez un cinturón dentro de la compañía, mientras que la peleadora china buscará sorprender después de aceptar el enfrentamiento con solo 17 días de preparación. La cartelera estará disponible para Latinoamérica mediante Paramount+ y UFC Fight Pass, ambas plataformas con suscripción mensual.
No olvides que en Claro Sports te acompañaremos durante toda la jornada para que no te pierdas ningún detalle de UFC 332. Sigue nuestro minuto a minuto para conocer los resultados, las acciones más relevantes, estadísticas, análisis y toda la información que rodeará a la pelea por el campeonato. Además del duelo entre Natalia Silva y Wang Cong, la función contará con enfrentamientos como Deiveson Figueiredo frente a Payton Talbott y King Green ante Esteban Ribovics. Todo está listo para una noche en la que la división de las 125 libras tendrá una nueva reina.
¿A qué hora inicia la función de UFC 332?
La UFC volverá a la acción este sábado 3 de octubre con una cartelera que tendrá como plato fuerte la pelea entre Natalia Silva y Wang Cong por el campeonato vacante de peso mosca femenil. La función comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, con la ronda de combates preliminares, antes de dar paso a la cartelera principal. Aunque la pelea estelar está programada para cerrar la jornada, todavía no existe un horario exacto para su inicio, pues dependerá de la duración de los enfrentamientos previos. Si las peleas avanzan con rapidez, Silva y Wang podrían subir al octágono antes de lo esperado; pero si varias llegan hasta las tarjetas de los jueces, los aficionados tendrán que esperar más para conocer a la nueva monarca de las 125 libras.
México y Centroamérica: 14:00 horas
Estados Unidos: 16:00 horas ET / 13:00 horas PT
Colombia: 15:00 horas
Argentina: 17:00 horas
Natalia Silva vs Wang Cong: ¿Quién es favorito para ganar según la IA?
De acuerdo con información de la IA, Natalia Silva parte como favorita para imponerse ante Wang Cong en el combate estelar de UFC 332, según las proyecciones de distintos modelos predictivos y simulaciones. El análisis combinado de los algoritmos concede a la brasileña un 59% de probabilidades de victoria frente al 41% de la peleadora china, mientras que el modelo CatBoost mantiene esa misma ventaja y la regresión logística eleva la proyección de Silva hasta el 67%. Entre los factores considerados aparece la experiencia en peleas de cinco rounds, un terreno en el que la brasileña cuenta con ventaja debido a que Cong nunca ha disputado un combate de esa extensión.
El contexto de preparación también pesa en las proyecciones. Wang Cong aceptó el enfrentamiento con apenas 17 días de aviso, después de la lesión de Valentina Shevchenko, mientras que Silva completó un campamento específico para el compromiso. La IA también destaca diferencias en la gestión defensiva: aunque Cong presenta un mayor volumen de golpes por minuto, Silva sobresale por su capacidad de evasión y registra un 90.3% de defensa de derribos. Con estos elementos sobre la mesa, los modelos señalan como escenario más probable una pelea larga, en la que Natalia Silva termine imponiéndose por decisión de los jueces después de los cinco asaltos.
¿Cuáles son las peleas estelares de UFC 332? Orden de salida, pesos y títulos
El título indiscutido del peso mosca femenil tendrá nueva dueña este sábado 3 de octubre, cuando Natalia Silva y Wang Cong se enfrenten en la pelea estelar de UFC 332, en el Delta Center de Salt Lake City. Con el cinturón vacante tras la lesión de Valentina Shevchenko, ambas tendrán la oportunidad de conquistar por primera vez el campeonato de las 125 libras en una noche que también marcará su debut como protagonistas de un evento estelar de cinco asaltos en UFC. Silva llega como la número uno de la categoría y atraviesa el mejor momento de su carrera, con 14 victorias consecutivas y un impecable registro de 8-0 desde su llegada a UFC. En ese recorrido ha superado a nombres de la talla de Jéssica Andrade, Alexa Grasso y Rose Namajunas, excampeonas que forman parte de su reciente lista de triunfos. Wang, por su parte, aterriza en Utah con cuatro victorias al hilo y cinco triunfos en sus últimas seis presentaciones dentro del cctágono, respaldada por una sólida trayectoria en el kickboxing.
El choque promete ser especialmente interesante por las características de ambas sobre la distancia. Silva basa buena parte de su juego en la velocidad, el desplazamiento constante, la variedad de sus patadas y su capacidad para mantener a sus rivales en el rango que más le conviene. Wang apuesta por un estilo de kickboxing más directo, con combinaciones precisas y recursos para hacer daño desde el clinch. La china, además, cuenta con un antecedente particular que conecta su carrera con la excampeona Shevchenko: en 2015 consiguió derrotarla por decisión en un combate de kickboxing. Ahora, el escenario será completamente distinto y el reto tendrá una dificultad adicional. La pelea se disputará en Salt Lake City, una ciudad situada a gran altitud, y será la primera vez que ambas enfrenten un combate estelar de cinco rounds en UFC. Si el duelo alcanza los 25 minutos, la capacidad para dosificar el ritmo, conservar energía y mantener la precisión bajo exigencia física puede convertirse en uno de los factores determinantes en la batalla por convertirse en la nueva campeona del peso mosca.
UFC 332 ¿Cuál es la cartelera completa del evento?
Cartelera estelar
Natalia Silva (20-5-1) vs Wang Cong (10-1-0) | Peso mosca femenino — Título
Deiveson Figueiredo (25-7-1) vs Payton Talbott (11-1-0) | Peso gallo
King Green (36-17-1) vs Esteban Ribovics (16-3-0) | Peso ligero
Roberto Soldić (21-4-0) vs Khaos Williams (16-5-0) | Peso welter
Ateba Gautier (11-1-0) vs Roman Kopylov (15-5-0) | Peso mediano
Cartelera preliminar
Imanol Rodriguez (7-1-0) vs Alden Coria (13-3-0) | Peso mosca
Damian Pinas (10-1-0) vs Andrey Pulyaev (10-5-0) | Peso mediano
Marcus McGhee (11-2-0) vs Anthony Romero (12-3-0) | Peso pluma
Anthony Wint (8-0-0) vs Lucas Armand (6-0-0) | Peso completo
Preliminares iniciales
Johnny Walker (22-10-0) vs Mick Parkin (10-1-0) | Peso completo
Jacobe Smith (12-0-0) vs Bruce Whitehead (8-2-0) | Peso welter
Rafael Dos Anjos (32-17-0) vs Alexander Hernandez (18-9-0) | Peso ligero
Marvin Vettori (19-10-1) vs Ismail Naurdiev (25-8-0) | Peso mediano
Court McGee (23-14-0) vs Eric Nolan (8-5-0) | Peso welter