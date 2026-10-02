Puebla responde a versiones sobre sus cuentas y asegura que opera con normalidad

La institución señaló que no ha recibido notificación de algún ordenamiento judicial y recordó que cuenta con 19 resoluciones favorables ante el IMPI

Puebla responde a versiones sobre congelamiento de cuentas | Imago7

El Club Puebla fijó postura este viernes 2 de octubre ante las versiones relacionadas con un supuesto procedimiento para congelar sus cuentas bancarias derivado de una disputa con el empresario y expresidente del equipo Ricardo Henaine Mezher. La institución aseguró que mantiene sus operaciones deportivas, administrativas y financieras sin modificaciones.

Por medio de un comunicado, la directiva poblana señaló que hasta el momento no ha recibido una notificación sobre los supuestos ordenamientos judiciales mencionados en diferentes reportes. El club agregó que se encuentra atendiendo el asunto y que continuará utilizando los mecanismos legales disponibles para defender sus intereses.

“Pese a que no hemos sido notificados de supuestos ordenamientos judiciales, estamos atendiendo el asunto y continuaremos ejerciendo todos los medios de defensa a nuestro alcance”, establece el documento difundido por Puebla.

Las versiones alrededor del caso señalan que Henaine mantiene una disputa relacionada con derechos de marca del Club Puebla y que existiría una reclamación económica por 223 millones 600 mil pesos. Sin embargo, dicha cantidad y el posible congelamiento de cuentas no fueron confirmados por el club en su comunicado, por lo que permanecen como parte de las versiones difundidas alrededor del proceso.

Puebla también dirigió señalamientos contra su expresidente y sostuvo que la disputa se ha extendido durante varios años. “Desde hace años, el señor Henaine ha recurrido a distintas tácticas en su intento por obtener un beneficio personal de derechos que no le corresponden, tácticas que han llegado incluso a niveles de extorsión”, señaló la institución. La referencia a una posible extorsión corresponde a la postura expresada por el club y no a una resolución judicial mencionada en el documento.

La institución añadió que ha obtenido 19 resoluciones favorables ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Según el comunicado, esos procedimientos han determinado la caducidad y nulidad de registros de marca que, de acuerdo con la versión del Puebla, eran detentados de manera irregular por Henaine.

En cuanto a las posibles repercusiones para el funcionamiento del equipo, Puebla rechazó que exista alguna afectación hasta este momento. “El Club Puebla opera con absoluta normalidad y sin afectación alguna. Sus actividades deportivas, administrativas y financieras continúan de manera ordinaria”, puntualizó.

La directiva cerró su postura al señalar que continuará trabajando mientras mantiene abiertos los procedimientos relacionados con esta disputa.