Argentina vs Burkina Faso en vivo: goles y resultados del partido amistoso de Fecha FIFA, hoy 3 de octubre

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La albiceleste jugará en el Monumental su segundo encuentro amistoso

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La Selección Argentina continúa con su serie de partidos amistosos después del Mundial y este sábado 3 de octubre enfrentará por primera vez a Burkina Faso en el Estadio Monumental de Buenos Aires. La Albiceleste llega después de vencer 4-0 a Bolivia en Córdoba, encuentro en el que Lionel Scaloni combinó futbolistas habituales con jugadores jóvenes para comenzar una etapa de renovación.

El partido ante Burkina Faso será el segundo compromiso de Argentina en este periodo de preparación y permitirá a Scaloni continuar con la evaluación de futbolistas. El técnico ya explicó que la intención es observar jugadores antes que modificar sistemas: “Vamos a probar más jugadores que sistemas”. Después de la victoria ante Bolivia también destacó la posibilidad de dar oportunidades a nuevos elementos, mientras el equipo se prepara para la despedida internacional de Lionel Messi, programada para el martes 6 de octubre ante Benín.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Argentina vs Burkina Faso hoy 3 de octubre de 2026?

El partido entre Argentina y Burkina Faso se disputará este sábado 3 de octubre de 2026 en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El encuentro está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Para seguirlo en vivo, la transmisión en México estará disponible a través de ViX México. En Estados Unidos, el partido podrá verse mediante ViX y TUDN Radio, mientras que en España estará disponible por Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.

Antecedentes del Argentina vs Burkina Faso y últimos resultados

Argentina y Burkina Faso no tienen antecedentes de enfrentamientos directos. El amistoso de este sábado será el primer partido entre ambas selecciones, por lo que no existe un historial previo de victorias, empates o derrotas entre ellas.

La Albiceleste llega después de vencer 4-0 a Bolivia el 30 de septiembre, con goles de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José López. Antes de ese encuentro, Argentina había derrotado 2-1 a Inglaterra, 3-1 a Suiza y 3-2 a Egipto, además de perder 1-0 ante España.

Burkina Faso, por su parte, llega después de vencer 1-0 a República Centroafricana el 28 de septiembre. En sus compromisos anteriores empató 1-1 con Benín, 2-2 con Bielorrusia, perdió 3-0 ante Rusia y empató 1-1 con Guinea-Bisáu.

El encuentro también representa una nueva oportunidad para Lionel Scaloni de observar jugadores, después de que frente a Bolivia diera minutos a futbolistas como Román Vega, Equi Fernández, Valentín Gómez, Santiago Simón y Leonel Flores.