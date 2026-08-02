¿Nuevos dueños en puerta para el León?

Un fondo de inversión de EE. UU. negociaría la compra de ‘La Fiera’. Grupo Pachuca busca cumplir con el fin de la multipropiedad antes de 2027

Grupo Pachuca avanza en la venta de León tras reunión con inversionistas | Imago7

La multipropiedad en el futbol mexicano se acerca a su cierre, aunque todavía falta que Grupo Pachuca concrete la venta total de su participación en León antes de la fecha límite establecida para 2027. De acuerdo con información del periodista Christian Ramírez, un fondo de inversión de Estados Unidos mantiene negociaciones avanzadas para adquirir al club, cuyos representantes habrían sostenido reuniones este sábado 1 de agosto con Jesús Martínez, actual propietario de la institución. Durante su visita a Guanajuato, los empresarios también habrían recorrido las instalaciones, conocido el estadio y revisado distintos aspectos relacionados con la identidad y operación del conjunto esmeralda. Nota completa, aquí.