Rayados sufre polémica anulación del gol ante San Luis

La acción comenzó con un jalón de Óscar Macías sobre Fidel Ambriz y un posterior manotazo del jugador de Monterrey, por lo que el árbitro decidió invalidar la anotación

Los Rayados, golpeados en lo anímico tras polémica decisión | Imago7

La polémica apareció antes de la media hora en el partido entre Rayados de Monterrey y Atlético de San Luis, cuando el árbitro Luis Enrique Santander anuló un gol que había significado el debut goleador de Omar Gálvez como profesional. La decisión llegó después de una revisión del VAR que llevó al silbante a regresar hasta el inicio de la jugada.

El gol se produjo al minuto 23, cuando Gálvez encontró el balón y consiguió mandarlo al fondo de las redes. El canterano de Monterrey celebró lo que representaba su primera anotación como profesional, pero la acción fue revisada casi de inmediato por el cuerpo arbitral.

El origen de la revisión estuvo en un enfrentamiento previo entre Óscar Macías y Fidel Ambriz. De acuerdo con la secuencia de la jugada, Macías realizó un jalón de camiseta sobre Ambriz y, posteriormente, el futbolista de Rayados respondió con un manotazo al rostro del jugador de San Luis.

Santander recibió el llamado del VAR y acudió al monitor para revisar la acción desde el comienzo. Tras observar el contacto previo a la definición de Gálvez, decidió invalidar la anotación y señalar una falta a favor de Rayados. La resolución generó cuestionamientos debido a la forma en que se reanudó la jugada.

🚨 ¡NO LO GRITEN! ¡NO LO CANTEN! ❌😱 Se ANULA el empate Rayado tras una doble falta en el inicio de la jugada 👀#TuLigaLateAquí pic.twitter.com/tQ65XwO2J4 — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 31, 2026

Los futbolistas de Monterrey reclamaron la determinación al árbitro, mientras Matías Almeyda también manifestó su desacuerdo desde la zona técnica. El reclamo se centró en que, si la infracción inicial había sido cometida por San Luis, el criterio de ventaja permitiría continuar la acción y validar el gol.

La jugada dejó así una de las primeras controversias del encuentro, con Omar Gálvez sin su primer gol profesional y Rayados con una falta a favor después de la revisión. La decisión de Santander y la intervención del VAR quedaron en el centro de la discusión durante el partido.

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