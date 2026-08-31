¡Adiós en primera ronda! Djokovic cae ante Navone entre lágrimas y problemas físicos en el US Open

El serbio llegó a dominar dos sets a uno, pero su físico cedió y Navone completó la remontada en Arthur Ashe.

Djokovic fue eliminado del US Open | REUTERS/Jeenah Moon

Novak Djokovic quedó eliminado en la primera ronda del US Open 2026 después de caer en cinco sets frente al argentino Mariano Navone, quien completó una remontada en el Arthur Ashe Stadium con parciales de 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1. El serbio, número cinco del ranking ATP y cuarto sembrado del torneo, llegó a colocarse dos sets a uno arriba, pero los problemas físicos terminaron condicionando su partido en Nueva York.

La primera señal de que la noche podía complicarse para Djokovic apareció desde el set inicial. Navone resistió hasta el tie-break y lo ganó 7-5 para quedarse con el parcial por 7-6. El resultado también terminó con una racha de dos décadas para el cuatro veces campeón del US Open: desde Donald Young en 2006, ningún rival había conseguido arrebatarle el primer set de su debut en Flushing Meadows.

Djokovic consiguió responder pese a las dificultades que comenzó a mostrar sobre la pista. El ganador de 24 títulos de Grand Slam se llevó el segundo parcial por 7-5 y posteriormente tomó el control del tercero por 6-4, resultado que lo colocó a un solo set de avanzar. Incluso consiguió un quiebre temprano durante el cuarto parcial y parecía encaminarse hacia la siguiente ronda.

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Sin embargo, el desarrollo del encuentro estuvo acompañado por problemas físicos para el tenista de 39 años, quien desde los primeros juegos mostró dificultades para desplazarse y soportar la humedad dentro del Arthur Ashe Stadium. Las imágenes captaron a Djokovic vomitando en varias ocasiones y tuvo que recibir atención médica mientras el encuentro superaba las tres horas de duración.

Navone aprovechó el cambio físico y tenístico del partido para recuperar el control. El argentino encadenó cinco juegos después de verse 1-2 abajo en el cuarto set y terminó llevándose la manga por 6-2, con lo que obligó a disputar un quinto parcial. Djokovic ya mostraba dificultades para sostener intercambios largos y el argentino elevó la presión desde la devolución para abrir rápidamente una diferencia en el marcador.

El quinto set terminó por definir la eliminación. Navone quebró el servicio del serbio, tomó distancia desde los primeros juegos y terminó cerrando el parcial por 6-1, completando el triunfo después de haber perdido el segundo y tercer sets. El resultado significó además la primera victoria del argentino en un encuentro a cinco mangas después de llegar al partido con registro de 0-4 en duelos que alcanzaron un set definitivo.

Djokovic no era eliminado en primera ronda desde hace más de 20 años

La derrota también dejó una marca poco habitual en la trayectoria de Djokovic. El serbio no quedaba eliminado en la primera ronda de un torneo de Grand Slam desde el Australian Open de 2006, por lo que tuvieron que pasar más de 20 años para volver a verlo despedirse en su presentación dentro de uno de los cuatro grandes. En Nueva York buscaba además ampliar su palmarés después de conquistar el torneo en 2011, 2015, 2018 y 2023.

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La eliminación detiene desde el primer partido la búsqueda de Djokovic por conquistar el título número 25 de Grand Slam de su carrera, mientras Navone avanza después de conseguir uno de los resultados de mayor impacto de su trayectoria. El físico del serbio vuelve además a quedar en el centro de atención después de que semanas antes también tuviera problemas con el calor y la humedad durante su derrota ante Thiago Agustín Tirante en Cincinnati, donde explicó que arrastra desde hace años una condición de salud que se agrava bajo esas circunstancias.

Navone elogia a Djokovic

El tenista argentino reconocio que el serbio es una de sus ídolos: “Es lo lo mejor que me ha tocado en esta cancha, en este ambiente y ganar en cinco es una cosa que pasa todos los días. Novak (Djokovic) para mí quiere decir mucho, representa mucho y jugar contra el GOAT en esta cancha. Es un sueño cumplido. Ahora tengo que recuperarme. Casi las 12 de la noche. Hay muchos aficionados aquí. Es divino. Es increíble jugar con esta gente en esta energía. Ojalá pueda jugar nuevamente aquí en la cancha”.

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