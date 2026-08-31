Final caliente entre Cali y Bucaramanga termina en pelea e invasión del campo

Tensión en el final del Cali vs Bucaramanga: Peirano ingresó al campo, hubo enfrentamientos, invasión de hinchas y tarjetas rojas.

Disturbios en el Deportivo Cali vs Bucaramanga | VizzorImage.

El duelo entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II terminó con una imagen que poco tuvo que ver con el fútbol. Después de un partido intenso, el cierre estuvo marcado por los enfrentamientos entre integrantes de ambos equipos, invasiones al terreno de juego y varias tarjetas mostradas por el árbitro José Bautista, quien finalmente tuvo que dar por terminado el compromiso en medio de la tensión.

Un hincha ingresó al terreno de juego

La situación comenzó a complicarse cuando, faltando pocos minutos para el final del partido, un hincha ingresó al terreno de juego. El aficionado fue controlado y retirado de la cancha, pero el incidente fue apenas un anticipo de lo que ocurriría posteriormente. La tensión entre las partes aumentó considerablemente durante los minutos finales.

El momento más polémico llegó durante el tiempo de reposición, cuando el árbitro señaló un penalti a favor del Deportivo Cali. La decisión provocó la inmediata reacción del banco del Bucaramanga, que no estuvo de acuerdo con la determinación del juez y protestó de manera airada en los últimos instantes del encuentro.

Peirano ingresó al campo de juego

En medio de las protestas, Peirano, técnico del Atlético Bucaramanga, decidió ingresar al terreno de juego para reclamar por la decisión arbitral. La actitud del entrenador estuvo relacionada directamente con su desacuerdo con el penalti sancionado a favor del conjunto azucarero, que posteriormente terminaría convirtiéndose en el gol del empate para el Cali.

La situación se salió de control y terminó generando un enfrentamiento entre integrantes de ambos equipos. El árbitro José Bautista tuvo que intervenir y mostró varias tarjetas, mientras intentaba recuperar el control de un partido que ya estaba completamente condicionado por la tensión del cierre.

Más invasiones y un final caótico

Como si fuera poco, otros hinchas del Deportivo Cali también ingresaron al terreno de juego durante los últimos instantes. La presencia de aficionados dentro de la cancha aumentó todavía más el caos y obligó a extremar las medidas de seguridad para evitar que la situación pasara a mayores.

Finalmente, ante el desorden y los enfrentamientos que se presentaron sobre el cierre, el árbitro José Bautista decidió finalizar el encuentro. El partido terminó con empate, después de que el Cali consiguiera igualar desde el punto penal en el tiempo de reposición, pero la imagen que quedó fue la de un cierre marcado por la violencia y la invasión del terreno de juego.

Ahora, el comportamiento de los protagonistas y de los aficionados podría tener consecuencias. Seguramente habrá sanciones por los hechos ocurridos durante los minutos finales, tanto por las invasiones al campo como por los enfrentamientos y las tarjetas mostradas por el cuerpo arbitral. El informe del juez será clave para determinar las decisiones que tome posteriormente la Dimayor.

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