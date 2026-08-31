¿Helinho se va de Toluca? Mohamed rompe el silencio sobre su posible salida a Rusia

Los Diablos Rojos llegan a la semifinal de la Leagues Cup 2026 con el impulso de una goleada ante Juárez en el Apertura 2026 que reforzó su confianza

Mohamed responde por Helinho tras los rumores de Rusia. Imago 7

Los Diablos Rojos del Toluca consiguieron su cuarta victoria del Apertura 2026 después de golear 4-0 a FC Juárez en el Estadio Nemesio Diez. El resultado dejó satisfecho a Antonio ‘Turco’ Mohamed, quien destacó el funcionamiento de su equipo y ya piensa en los próximos compromisos de la Liga MX y la Leagues Cup.

El entrenador argentino consideró que Toluca tuvo una actuación completa en todas sus líneas, aunque reconoció que el equipo todavía pudo aprovechar mejor las oportunidades que generó frente al arco rival.

“El partido fue redondo, el equipo hizo un gran partido en todas las líneas; nos debíamos un partido así, igual nos faltó ser un poco más contundentes”, señaló Mohamed después del encuentro en conferencia de prensa.

Mohamed destaca el momento de Helinho y evita hablar de su futuro

Uno de los nombres que volvió a destacar ante Juárez fue Helinho, quien atraviesa un buen momento con los Diablos Rojos. En los últimos días también surgieron versiones sobre un posible interés del fútbol ruso por el futbolista brasileño.

Mohamed prefirió mantenerse al margen de cualquier negociación y dejó claro que su trabajo está concentrado en el plantel que tiene disponible. “Está en un gran momento, nos está ayudando mucho, y después veremos, por eso dije que pregúntenle a los que le tienen que preguntar; yo me dedico a armar el equipo con los que tengo, así que lo demás no es mi área”, explicó.

Toluca acepta jugar la semifinal de Leagues Cup en Houston

Toluca disputará el próximo miércoles las semifinales de la Leagues Cup 2026, donde tendrá que viajar a Houston para buscar su pase a la final. Mohamed recordó que la sede estaba contemplada desde antes del inicio de la competencia y señaló que las condiciones serán las mismas para ambos equipos.

“Estaba pactado de antemano, sabíamos que se iba a jugar allá, así que para todos los equipos mexicanos es igual, lo que sí es que vamos a jugar en un clima de mucho calor como Houston, pero va a ser para los dos, así que no hay ningún problema”, comentó.

El técnico también reconoció que habría preferido disputar el encuentro en territorio mexicano, principalmente por el impacto que habría tenido en la asistencia. “Igual hubiera estado bueno que se jugara en México porque habría sido una taquilla más grande”, agregó.

MÁS INFORMACIÓN: Toluca elimina al Austin FC y avanza a semifinales de la Leagues Cup 2026

El ‘Turco’ Mohamed quiere ganar la Leagues Cup

Más allá de las condiciones de la sede, el entrenador de Toluca dejó claro que el objetivo del equipo en la Leagues Cup está definido desde el inicio: conquistar el campeonato. “Nosotros dijimos desde el principio que la queríamos ganar, así que vamos a ir a eso, y ser protagonistas; no esquivamos eso”, afirmó.

Mohamed también reconoció que el calendario representa un reto para los Diablos, pues tendrán menos tiempo de recuperación que su próximo rival. “Veremos cómo nos recuperamos, tenemos pocos días, dos días menos que el rival, pero iremos con nuestras armas a ganar el partido”, sostuvo.

Toluca busca cerrar el Apertura entre los cuatro primeros

El entrenador también habló sobre los objetivos del equipo en el torneo de Liga MX. Toluca tiene como meta terminar la fase regular dentro de los primeros cuatro lugares y aprovechar los siguientes compromisos como local.

“Nosotros tenemos como objetivo calificar dentro de los primeros cuatro primeros, ahora que se va a posponer ese partido nos tocan dos partidos de local que tenemos que aprovechar”, explicó.

Mohamed recordó que el triunfo como visitante ante Querétaro permitió recuperar los puntos que el equipo había perdido en casa frente a Pumas. Además, adelantó que, una vez concluida la participación en la Leagues Cup, espera reducir las rotaciones y recuperar a algunos jugadores.

“Después de que acabe la Leagues Cup vamos a dejar de rotar tanto, y posiblemente ya tengamos recuperados a Paulinho, Simón y Luis”, concluyó.

Con la goleada ante FC Juárez, Toluca llega con confianza a la recta decisiva de la Leagues Cup, pero Antonio Mohamed sabe que tendrá que administrar el desgaste y recuperar jugadores antes de buscar el boleto a la final.

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