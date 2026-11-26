El ‘Turco’ agradeció las muestras de cariño de la afición del Toluca, explicó los motivos de su salida y advirtió que todavía quiere más títulos

El Turco agradeció las muestras de cariño | Imago7

Antonio ‘Turco’ Mohamed comenzó la última etapa de su aventura con los Diablos Rojos del Toluca con una victoria. El conjunto escarlata derrotó 2-0 al Atlas en el Estadio Nemesio Diez, en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX, después de que el entrenador argentino anunciara su salida de la institución.

En medio de las muestras de cariño de la afición mexiquense, el estratega compareció ante los medios de comunicación para analizar el triunfo, explicar la decisión de comunicar su marcha antes de la Liguilla y reiterar su compromiso con el equipo. Mohamed dejó claro que su ciclo todavía no termina y que mantiene la ambición de conquistar nuevos títulos antes de despedirse del banquillo escarlata.

Mohamed agradece el cariño de la afición del Toluca y analiza el triunfo ante Atlas

El entrenador argentino reconoció que el recibimiento de los aficionados superó sus expectativas. Sin embargo, más allá del componente emocional de la noche en el Nemesio Diez, el Turco consideró que sus dirigidos justificaron la ventaja durante el segundo tiempo, aunque lamentó que no consiguieran una tercera anotación.

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“Ha sido una muestra de cariño importante, un cambio de energía muy lindo. La verdad, no esperaba tanto cariño, es emocionante, pero esto continúa. Nosotros estamos centrados en calificar a la semifinal. Con respecto al partido, creo que en el segundo tiempo nos acomodamos un poco más, fuimos muy superiores, justificamos la ventaja y creo que pudimos haber hecho un gol más, pero la serie está totalmente abierta. Sabemos que ellos son difíciles, van a presionar, van a atacar, así que tenemos que prepararnos para jugar este partido. Es una batalla más que nos toca disputar y esperemos poder salir bien de ese estadio”.

¿Por qué Mohamed anunció su salida del Toluca antes de la Liguilla?

Una de las principales interrogantes alrededor de la decisión del estratega fue el momento que eligió para hacerla pública. Mohamed explicó que buscó evitar especulaciones sobre su relación con la directiva y permitir que la institución tuviera tiempo para organizar el próximo torneo, además de mantener una comunicación transparente con sus futbolistas.

“Nosotros tenemos un contrato con la directiva, esto se estaba hablando y yo tomé la decisión. Creía que lo mejor era no especular porque tienen que organizarse, el torneo empieza el 8 de enero. La directiva, al comunicarse conmigo, me dio la opción de comunicárselo a los jugadores y a la prensa para no generar ningún tipo de suspicacias, de suposiciones de que había una pelea o algo. Creo que ya veníamos hablando de cómo llegar de la mejor manera a este lugar, concentrarnos en lo que tenemos que hacer y seguir con la misma energía. Creo mucho en esa situación y ellos se van a entregar al máximo”.

El argentino también reconoció que el resultado ante los rojinegros pudo condicionar la percepción sobre su anuncio, aunque defendió la decisión de actuar con transparencia. “Pudo haber salido mal hoy y van a decir que porque dijimos que no iba a seguir, el equipo estaba mal. Se ganó y el sábado nos podemos quedar afuera o pasar a semifinal. Es fútbol, hay un montón de situaciones que te pueden cambiar un partido. Recién estaba viendo América-Monterrey, eso es parte del fútbol, pero creo que fue lo mejor. Le comunicamos a la gente, a los jugadores y a ustedes. Obviamente, alguno lo puede tomar mal o bien. Fui muy claro cuando tomé la decisión”.

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Mohamed anticipa un partido diferente ante Atlas en el Estadio Jalisco

Pese a contar con una ventaja de dos anotaciones, el director técnico descartó que la eliminatoria esté resuelta. Los Diablos Rojos visitarán al Atlas el sábado 28 de noviembre, en un compromiso en el que buscarán asegurar su clasificación a las semifinales del Apertura 2026. El estratega también adelantó la posible recuperación de Federico Pereira.

“Ya jugamos uno y ahora tenemos el segundo, que va a ser totalmente diferente a este, con otro estadio, con otro campo de juego, donde nosotros tenemos que prepararnos. Creemos que tenemos a Federico Pereira recuperado, también tenemos algunos jugadores que no jugaron y están descansados. Tenemos una serie abierta y vamos a ir a jugarla. Esperemos estar a la altura de ese partido”.

El mensaje del Turco Mohamed al vestidor del Toluca tras vencer al Atlas

Ante el reducido margen de tiempo entre los dos compromisos de cuartos de final, Mohamed estableció como prioridad la recuperación física de sus futbolistas. El conjunto mexiquense tendrá una jornada de recuperación antes de viajar el viernes a Guadalajara, por lo que el entrenador centrará sus esfuerzos en elegir a los jugadores que se encuentren en mejores condiciones.

“Lo único que les pedí es que ahora se vayan a su casa y descansen. Mañana nos encontramos por la mañana para recuperar y el viernes viajamos a jugar. Lo más importante ahora es el descanso porque no hay tiempo de preparar nada. Trataremos de hacer la mejor elección con los futbolistas para que puedan hacer un gran partido”.

Mohamed quiere despedirse del Toluca con más títulos

Antonio Mohamed reconoció el desgaste que supone competir constantemente por títulos. El argentino explicó que su decisión responde a una cuestión de energía y a la necesidad de descansar, aunque aseguró que entregará todo hasta concluir su participación en el Apertura 2026 y la Copa Intercontinental de la FIFA. “Las personas pasamos por los lugares y en este caso toca dejar huella, quedar marcados en la historia. Les expliqué que es un ciclo no terminado, pero sí cumplido en la parte de energía, en la parte de entregar todo lo que el club necesita. El club necesita una persona que dé todo y yo voy a entregar todo hasta el último partido y después creo que necesito unas vacaciones”.

Finalmente, el estratega destacó la reacción de sus jugadores ante la noticia de su salida y dejó claro que los éxitos conseguidos durante su gestión no han disminuido la ambición del vestidor escarlata. “Los chicos lo entendieron bien, obviamente con tristeza, pero eso se canaliza positivamente porque el equipo sigue teniendo hambre de gloria, sigue teniendo ganas de triunfar y lo demuestra en la cancha, lo demuestra cada día. No nos vamos a quedar solamente con lo que ganamos, vamos por más, sabiendo que tenemos opciones y mucha confianza en lo que hacemos”.