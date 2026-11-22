En Claro Sports pueden informarse sobre cómo van las tablas de posiciones de cada uno de los grupos de las semifinales del Fútbol Profesional Colombiano.

Trofeo de la Liga BetPlay Dimayor. – Vizzor Image.

Atlético Nacional, América de Cali, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Millonarios, Once Caldas y Deportivo Independiente Medellín, son los equipos que aún persiguen el sueño de la estrella de navidad. Después de haber sido primeros y segundos del todos contra todos, ‘verdolagas’ y ‘escarlatas’ tiene la ventaja deportivo para estos cuadrangulares semifinales de Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

¿Cómo va la tabla de posiciones del Grupo A en los Cuadrangulares 2026 de Liga Betplay?

Posición Equipo PJ PTS DIF 1 Independiente Medellín 1 3 +1 2 Atlético Nacional 1 1 0 3 Once Caldas 1 1 0 4 Independiente Santa Fe 1 0 -1

¿Cómo va la tabla de posiciones del Grupo B en los Cuadrangulares 2026 de Liga Betplay

Posición Equipo PJ PTS DIF 1 América de Cali 1 1 0 2 Atlético Bucaramanga 1 1 0 3 Deportivo Cali 1 1 0 4 Millonarios 1 1 0

Formato, reglas y criterios de desempate en los Cuadrangulares de Liga BetPlay

Ya son varios torneos donde el formato de las instancias finales del balompié colombiano se juega con el formato actual. Después de la primera fase del todos contra todos. Los mejores ocho equipos se clasifican para los cuadrangulares semifinales. Mediante un sorteo se distribuyen a los equipos en dos grupos de cuatro.

Vale la pena recordar que, quienes terminen en el primer y segundo lugar de la tabla de posiciones en el todos contra todos ganan el punto invisible de cara a las semifinales. Es decir, ningún equipo podrá empatar con estos clubes en la clasificación final, sin importar si tiene mejor diferencia de gol.

Se vuelve a jugar un todos contra todos con partidos de ida y vuelta. Los equipos que queden primeros de cada grupo clasifican a la gran final del Fútbol Profesional Colombiano. La localía del duelo por el título que también es con partido de ida y vuelta, se define por el puntaje de reclasificación.

Resultados de los Cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026, en vivo

Los partidos de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II comenzaron desde el viernes 20 de noviembre y se extenderán hasta los primeros días del último mes del año. La gran final del segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano estaría pactada para el 16 de diciembre.

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