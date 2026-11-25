El presidente de los Diablos Rojos reveló en exclusiva el perfil que busca la directiva para encontrar al sustituto de Antonio Mohamed en Toluca

La salida de Antonio Mohamed del Toluca al término de su participación en las competencias de 2026 fue una decisión consensuada entre el entrenador y la directiva. En entrevista exclusiva con Claro Sports por W Radio, Francisco Suinaga, presidente ejecutivo de los Diablos Rojos, reveló cómo se llegó al acuerdo con el Turco, los motivos por los que decidieron anunciar su marcha antes de la Liguilla y el perfil que buscarán para su sucesor en el banquillo.

El directivo explicó que la comunicación con Mohamed se mantuvo durante todo el proceso y descartó que su salida esté relacionada con diferencias dentro de la institución.

“Tenemos permanente comunicación, ya lo veníamos vislumbrando y les puedo decir que es una decisión de mutuo acuerdo. Estamos bien las dos partes. Es muy difícil escribir una historia como empezó y como va a terminar, y esperemos que todavía con más copas. Pero, independientemente de eso, con comunicación muy clara y cumpliendo lo que se había prometido, porque Tony nos había dicho que nos iba a decir con tiempo. Lo ideal es tener más tiempo para buscar a alguien que llene esos zapatos, que va a ser complicado”.

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Suinaga señaló que el anuncio respondió a dos objetivos: evitar especulaciones sobre la relación entre Mohamed y el club, así como generar una motivación dentro del plantel de cara a la búsqueda del título de Liga MX y su participación en la Copa Intercontinental.

“Se toma la decisión por dos razones. La primera, por nosotros llevar la narrativa y controlar la comunicación, y que no se preste a especulaciones de que hay una ruptura o que hay una mala relación con algún ejecutivo o con el propio vestidor, con los jugadores, cosa que no existe y ayer lo pudieron comprobar. Y la segunda, me parece que este mensaje, y nosotros conocemos la interna y Tony aún más al grupo de jugadores, creo que puede ser un impulso que les dé esta motivación extra después de haber ganado tanto, seguir con esta hambre para pelear por la 13 e ir a Qatar a tratar de hacer historia y de tener un gran papel”.

Toluca tiene definido el perfil del sucesor de Antonio Mohamed

Francisco Suinaga también abordó el proceso que seguirá la directiva para encontrar al entrenador que asumirá el proyecto tras la salida de Mohamed. El presidente explicó que la institución cuenta con un departamento encargado de evaluar alternativas tanto para la plantilla como para los distintos puestos dentro de la organización.

“Tenemos un equipo de análisis que no solamente analiza jugadores que puedan ir reemplazando a los que potencialmente puedan salir, puedan llegar ofertas o podamos dar de baja, tanto extranjeros como mexicanos, y también este análisis para ver quiénes de fuerzas básicas pueden ir subiendo. Eso es por lo que toca a jugadores, pero también para técnicos y para puestos específicos dentro de la organización, porque nunca sabes qué día lo vas a necesitar”.

Aunque el club ya trabaja en la sucesión del argentino, Suinaga aclaró que todavía no existe un acuerdo con ningún entrenador y evitó mencionar nombres por respeto a Mohamed y a los compromisos que tiene por delante con los Diablos Rojos.

“No es que tengamos al reemplazo ya cerrado. No me gustaría hablar de esto por el respeto que le tengo a Tony, por su momento y por lo que estamos jugándonos, y porque la realidad es que hoy no está nada cerrado, pero tenemos visualizado y tenemos claro un perfil que es súper importante”.

El directivo reconoció que los resultados obtenidos durante la gestión del Turco marcarán las expectativas sobre el siguiente entrenador, por lo que la capacidad para manejar la presión será uno de los criterios que tomará en cuenta la institución.

“Independientemente de las capacidades, del estilo de juego, de la experiencia, de la propuesta y del profesionalismo, me parece que tiene que ser un técnico con una personalidad muy fuerte, muy segura de sí misma, con mucho trabajo, mucha espalda, porque irremediablemente va a haber mucha presión. Es muy difícil que en dos años pase lo que pasó, todas las copas, toda la gloria y todo el cariño que le tiene la gente a Tony. Va a haber presión si se pierden dos partidos. Entonces, tiene que ser alguien que tenga muy claro para dónde va, que tenga jerarquía, trayectoria y que tenga espalda para manejar esta sucesión”.

Toluca no renunciará a la Liguilla ni a la Copa Intercontinental

Otro de los temas que abordó Suinaga fue la planificación del calendario ante la posibilidad de que el Toluca avance en la Liguilla del Apertura 2026 y tenga que compaginar sus compromisos en el fútbol mexicano con su participación en la Copa Intercontinental en Qatar.

El presidente señaló que la directiva ya trabaja en la logística de los traslados, aunque puntualizó que el primer objetivo será superar al Atlas en los cuartos de final.

“Esperemos avanzar, eliminar al Atlas, avanzar nosotros a semifinales y ahí empezará la complejidad de los calendarios, que obviamente venimos planeando con mi director de operaciones. El problema son las rutas, los vuelos, los cambios de horario, los tiempos de muchas cosas. El reto va a ser coordinar muy bien cómo enfrentas, primero hay que pasar esta fase y no hay que adelantar, pero cómo enfrentarías las semifinales, en qué momento viajas, la adaptación. Es muy complicado, la verdad, hay que decirlo, pero tenemos fondo de plantel, tenemos jugadores que pueden suplir a quien pueda ser titular. Eso le toca a Tony y me parece que en eso es muy bueno. Lo ha venido planificando y nos ha pedido todo el apoyo en las rutas, en los vuelos, en los tiempos, y va a tener todo el apoyo”.

Suinaga también reflexionó sobre las dificultades que representa el calendario para los clubes mexicanos que participan en competencias internacionales, principalmente por las distancias que deben recorrer y la carga de partidos a lo largo de la temporada.

“Es un reto mayúsculo. Tampoco quiero meterme en el trabajo de los demás y entiendo los retos que implica la participación en Concacaf, luego la Leagues Cup, las fechas dobles, las fechas FIFA, los convocados previo al Mundial, después del Mundial, ahora esta Copa Intercontinental en Qatar y después el Mundial de Clubes. Siempre hay algo”.

Finalmente, al ser cuestionado sobre si el Toluca tendría que dar prioridad a alguna de las dos competencias, Suinaga reveló que Mohamed ya manifestó su intención de disputar ambos títulos antes de despedirse del club.

“Nos sentamos ayer, estaba Toño, estaba Santi, estaba Tony y nos dijo: ‘No hay que elegir, vamos a pelear las dos’. Y de esto se ha encargado de transmitírselo al plantel. Insisto, creo que hoy está claro que tenemos que pelear por avanzar a semifinales y después veremos también la salud de los jugadores, la carga de los partidos, si están para jugar. Creo que tenemos mucha jerarquía, un plantel muy profesional, pero los tiempos te van marcando. Tenemos desde los fisios hasta los preparadores físicos encima de los jugadores para tenerlos óptimos, pero después hay que tomar un vuelo de 17 horas, los horarios, la adaptación, la concentración. Paso a paso. Vamos paso a paso”, concluyó.