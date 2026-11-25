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Antecedentes y últimos resultados del Toluca vs Atlas en la Liga MX

Los Diablos Rojos mantienen una racha de cinco enfrentamientos consecutivos sin derrota frente al conjunto rojinegro, con un balance de tres victorias, dos empates, 13 goles a favor y seis en contra. La última ocasión que ambos equipos se encontraron fue durante la jornada 8 del Apertura 2026, cuando los mexiquenses se impusieron por 5-2.

Atlas tendrá el desafío de romper esta tendencia y conseguir un resultado que le permita definir la eliminatoria en Guadalajara. El equipo tapatío no consigue una victoria en el Estadio Nemesio Diez desde el Clausura 2022, aunque su rendimiento como visitante durante el presente campeonato representa uno de sus principales argumentos.

Toluca 5-2 Atlas | Apertura 2026 | 12 de septiembre de 2026.

Toluca 1-1 Atlas | Clausura 2026 | 14 de marzo de 2026.

Atlas 0-0 Toluca | Apertura 2025 | 1 de noviembre de 2025.

Atlas 2-3 Toluca | Clausura 2025 | 12 de abril de 2025.

Toluca 4-1 Atlas | Apertura 2024 | 28 de septiembre de 2024.