Toluca vs Atlas, Liguilla del Apertura 2026: horario, alineaciones y dónde ver los cuartos de final de la Liga MX
Toluca recibe al Atlas en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026, en la última Liguilla de Antonio Mohamed al frente de los Diablos Rojos, que buscan tomar ventaja en casa
¿Por qué Atlas tiene ventaja sobre Toluca en la Liguilla?
El conjunto rojinegro terminó en el cuarto lugar de la clasificación general con 28 puntos, uno más que los Diablos Rojos. Por esta razón, Atlas conseguirá su clasificación a las semifinales en caso de que el marcador global termine empatado, mientras que Toluca está obligado a superar a los tapatíos en el acumulado de los dos encuentros.
El árbitro del Toluca vs Atlas
La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol designó a Guillermo Pacheco Larios como árbitro central del encuentro de ida de los cuartos de final. Estará acompañado por Sandra Elizabeth Ramírez Alemán y Daniel Gabriel Martínez Méndez en las bandas, mientras que Joaquín Alberto Vizcarra Armenta será el cuarto árbitro.
Toluca también tiene la mirada puesta en Qatar
Además de buscar un nuevo campeonato de Liga MX, los Diablos Rojos tienen pendiente su participación en la Copa Intercontinental de la FIFA. El conjunto mexiquense disputará el Derbi de las Américas el próximo 9 de diciembre ante el campeón de la Copa Libertadores, en el Estadio Jassim Bin Hamad de Qatar.
¿Por qué no juega Hugo González contra Atlas?
Los Diablos Rojos no podrán contar con Hugo González para el primer compromiso de los cuartos de final. El guardameta mexicano recibió una tarjeta roja durante el encuentro de la jornada 17 frente a Pachuca, por lo que deberá cumplir un partido de suspensión. Luis García se perfila para ocupar su lugar bajo los tres postes.
¿El último partido de Mohamed como local en el Estadio Nemesio Diez?
La afición escarlata podría presenciar este miércoles la última aparición de Antonio Mohamed en el banquillo del Estadio Nemesio Diez. En caso de que Toluca quede eliminado en los cuartos de final, el estratega argentino no volverá a dirigir en casa, pues sus últimos compromisos serán en territorio internacional durante la Copa Intercontinental de la FIFA.
Kevin Zenón y su impacto en el Atlas
El futbolista argentino se convirtió en una de las referencias creativas del conjunto rojinegro durante el campeonato. Kevin Zenón registró dos anotaciones y cinco asistencias, cifras que reflejan su aportación a la generación de oportunidades del equipo dirigido por Hernán Crespo.
Helinho, uno de los generadores de peligro del Toluca
El futbolista brasileño ha sido una de las piezas importantes en la producción ofensiva del conjunto mexiquense. Durante la fase regular del Apertura 2026, Helinho registró cuatro goles y siete asistencias, para un total de 11 participaciones directas en anotaciones de los Diablos Rojos.
Luís Esteves y Florián Monzón, las armas ofensivas del Atlas
Los rojinegros cuentan con dos futbolistas que encabezaron su producción goleadora durante la fase regular. Luís Esteves y Florián Monzón registraron cinco anotaciones cada uno, mientras que Ryan Mmaee y Manuel Capasso aportaron tres tantos por jugador
Federico Viñas, el máximo goleador del Toluca
El delantero uruguayo se convirtió en la principal referencia ofensiva de los Diablos Rojos durante la fase regular. Federico Viñas terminó con ocho anotaciones, por delante de Alexis Vega y Paulinho, quienes registraron cinco tantos cada uno durante el Apertura 2026.
Atlas llega con una racha de 14 partidos consecutivos con gol
Pese a sus problemas defensivos, los tapatíos han demostrado regularidad frente a las porterías contrarias. Atlas acumula 14 encuentros consecutivos con al menos una anotación, además de ocho compromisos seguidos como visitante con presencia en el marcador.
Toluca tiene mejores números ofensivos y defensivos que Atlas
Pese a terminar por debajo de los rojinegros en la clasificación general, los Diablos Rojos registraron mejores cifras en ambos extremos de la cancha. Toluca marcó 35 goles y recibió 23, mientras que Atlas terminó con 30 anotaciones a favor y 33 en contra. Los escarlatas tuvieron una diferencia de +12, por -3 de los tapatíos.
Atlas, el mejor visitante del Apertura 2026
Una de las principales fortalezas del conjunto dirigido por Hernán Crespo es su rendimiento fuera de casa. Los rojinegros terminaron la fase regular como el mejor visitante de la Liga MX, con 19 de 24 puntos posibles, producto de seis victorias, un empate y solamente una derrota en ocho compromisos.
La última visita del Atlas al Infierno terminó en goleada
El antecedente más reciente entre ambas instituciones se produjo el 12 de septiembre de 2026, durante la jornada 8 del presente campeonato. En aquella ocasión, Toluca goleó 5-2 al Atlas con anotaciones de Alexis Vega, Jesús Angulo, Federico Viñas y Paulinho, además de un autogol de Jorge Rodríguez. Florián Monzón y Duk descontaron por los visitantes.
La inolvidable final del Verano 1999
Toluca y Atlas protagonizaron una de las finales más recordadas de los torneos cortos del fútbol mexicano. En el Verano 1999, ambos equipos empataron 3-3 en el Estadio Jalisco y posteriormente igualaron 2-2 en el Nemesio Diez. Tras un global de 5-5, los Diablos Rojos conquistaron el campeonato con una victoria de 5-4 en la tanda de penaltis.
Atlas ya eliminó al Toluca en unos cuartos de final
Los rojinegros cuentan con un antecedente favorable en esta instancia. La única ocasión en la que ambos equipos se enfrentaron en los cuartos de final de una Liguilla fue durante el Invierno 1998, cuando Atlas eliminó al Toluca con un global de 3-2. Casi tres décadas después, los tapatíos buscarán repetir aquella historia.
¿Quién domina los enfrentamientos entre Toluca y Atlas en Liguilla?
Esta será la cuarta eliminatoria entre mexiquenses y tapatíos en la historia de la fiesta grande. Toluca ganó dos de las tres series anteriores, correspondientes al Verano 1999 y al Invierno 2000, mientras que Atlas salió victorioso en los cuartos de final del Invierno 1998, cuando se impuso con un marcador global de 3-2.
Toluca y Atlas se reencuentran en Liguilla después de 26 años
Tuvieron que pasar 26 años para que los Diablos Rojos y los rojinegros volvieran a encontrarse en una Liguilla del fútbol mexicano. La última ocasión que ambas instituciones se enfrentaron en una eliminatoria directa fue en las semifinales del Invierno 2000, cuando el conjunto mexiquense consiguió su clasificación a la final con un marcador global de 6-4.
Pronóstico y momios: ¿Quién es el favorito para ganar el partido de ida de los cuartos de final?
De acuerdo con los momios de caliente.mx, Toluca parte como favorito para conseguir la victoria, pese a terminar por debajo del Atlas en la clasificación general. La condición de local, su capacidad ofensiva y los antecedentes recientes entre ambas instituciones son factores que respaldan esta tendencia.
El triunfo de los Diablos Rojos presenta un momio de -239, mientras que el empate alcanza una cuota de +370. Por su parte, una victoria de los rojinegros en territorio mexiquense cotiza en +600, según las cifras de referencia, las cuales pueden modificarse antes del inicio del encuentro.
Victoria de Toluca: -239
Empate: +370
Victoria de Atlas: +600
Antecedentes y últimos resultados del Toluca vs Atlas en la Liga MX
Los Diablos Rojos mantienen una racha de cinco enfrentamientos consecutivos sin derrota frente al conjunto rojinegro, con un balance de tres victorias, dos empates, 13 goles a favor y seis en contra. La última ocasión que ambos equipos se encontraron fue durante la jornada 8 del Apertura 2026, cuando los mexiquenses se impusieron por 5-2.
Atlas tendrá el desafío de romper esta tendencia y conseguir un resultado que le permita definir la eliminatoria en Guadalajara. El equipo tapatío no consigue una victoria en el Estadio Nemesio Diez desde el Clausura 2022, aunque su rendimiento como visitante durante el presente campeonato representa uno de sus principales argumentos.
Toluca 5-2 Atlas | Apertura 2026 | 12 de septiembre de 2026.
Toluca 1-1 Atlas | Clausura 2026 | 14 de marzo de 2026.
Atlas 0-0 Toluca | Apertura 2025 | 1 de noviembre de 2025.
Atlas 2-3 Toluca | Clausura 2025 | 12 de abril de 2025.
Toluca 4-1 Atlas | Apertura 2024 | 28 de septiembre de 2024.
¿Dónde ver en vivo el Toluca vs Atlas, partido de ida de los cuartos de final del Apertura? TV y online
El primer capítulo de la eliminatoria entre Diablos Rojos y rojinegros contará con transmisión en vivo para territorio mexicano a través de Canal 5, Azteca 7 y TUDN, mientras que por internet estará disponible en las plataformas ViX, FOX One y los canales digitales de Azteca Deportes.
Además, en Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto del Toluca vs Atlas, con todas las acciones del encuentro, las alineaciones oficiales, los goles, las estadísticas y el resultado al momento desde el Estadio Nemesio Diez.
Alineaciones probables del Toluca vs Atlas para el partido de los cuartos de final del Apertura 2026
Antonio Mohamed deberá realizar modificaciones en su cuadro titular debido a la suspensión del guardameta Hugo González, quien recibió una tarjeta roja durante el compromiso frente a Pachuca. Luis García apunta a ocupar su lugar, mientras que Alexis Vega y Paulinho serían las principales referencias ofensivas de los Diablos Rojos.
Del otro lado, Hernán Crespo buscará contener el ataque de los mexiquenses con Camilo Vargas en la portería y Aldo Rocha en el mediocampo, mientras que futbolistas como Kevin Zenón, Ryan Mmaee y Florián Monzón tendrán la responsabilidad de generar peligro en territorio contrario.
Toluca: Luis García; Brian García, Luan, Everardo López, Jesús Gallardo; Érick Gutiérrez, Nicolás Castro, Franco Romero; Helinho, Paulinho y Alexis Vega.
Atlas: Camilo Vargas; Milton Valenzuela, Juan José Purata, Gaddi Aguirre, Édgar Zaldívar; Aldo Rocha, Víctor Ríos, Luís Esteves; Kevin Zenón, Ryan Mmaee y Florián Monzón.
Liguilla Apertura 2026: fecha y horario del Toluca vs Atlas, cuartos de final Liga MX
El partido de ida de los cuartos de final entre Toluca y Atlas se disputará este miércoles 25 de noviembre de 2026, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Nemesio Diez. Los escarlatas buscarán aprovechar su condición de local para tomar ventaja en la eliminatoria.
El conjunto tapatío cuenta con el criterio de desempate a su favor debido a su posición en la clasificación general. En caso de igualdad en el marcador global, Atlas conseguirá el boleto a las semifinales. El encuentro de vuelta se celebrará el sábado 28 de noviembre, también a las 19:00 horas, en el Estadio Jalisco.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Toluca vs Atlas, ida de cuartos de final Liga MX Apertura 2026!
Toluca y Atlas inauguran la Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga MX este miércoles 25 de noviembre en el Estadio Nemesio Diez. Los Diablos Rojos terminaron la fase regular en la quinta posición con 27 puntos, tras caer 2-0 ante Pachuca en la última jornada. Además, el conjunto mexiquense afrontará su última fase final bajo las órdenes de Antonio ‘Turco’ Mohamed, quien anunció su salida de la institución al término de sus compromisos de este año.
Por su parte, el equipo dirigido por Hernán Crespo consiguió su clasificación directa a los cuartos de final tras finalizar en el cuarto lugar de la tabla general con 28 unidades. Los rojinegros cerraron la temporada regular con un empate 3-3 frente a FC Juárez y presumen un balance de seis victorias, un empate y una derrota en ocho compromisos como visitantes.