El estratega argentino reconoció que el golazo de Helinho en la primera mitad definió el partido de esta noche en el Infierno

Crespo considera al Turco como un fenómeno de los banquillos | Imago7

El Toluca dio un paso rumbo a las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX tras imponerse 2-0 al Atlas en el Estadio Nemesio Diez, en el partido de ida de los cuartos de final. Pese a la derrota, Hernán Crespo reconoció el trabajo de Antonio Mohamed y reveló su deseo de construir un proyecto similar al del Turco, pero al frente del conjunto rojinegro.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el estratega argentino elogió los resultados que ha conseguido su compatriota desde su llegada al banquillo de los Diablos Rojos. Crespo puso como ejemplo el éxito de Mohamed en Toluca para explicar las aspiraciones que tiene con el Atlas, aunque reconoció que alcanzar dichos objetivos requerirá de un proceso más largo.

“El Turco es un fenómeno. El Turco es un gran entrenador. Lo felicité y se merece el aplauso de toda la gente. Está haciendo un trabajo extraordinario con Toluca, lo ha ganado absolutamente todo, lo dije en su momento. Todo lo que el Toluca hizo con el Turco en estos dos años es lo que nosotros deseamos y deseamos construir, que a nosotros nos llevará mucho más tiempo, y ojalá lo podamos concretar”, manifestó Crespo.

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Crespo considera que el golazo de Helinho definió el partido

Más allá del resultado, Hernán Crespo rescató el desempeño de sus dirigidos durante la primera mitad del encuentro. El técnico consideró que los Rojinegros tuvieron oportunidades para adelantarse en el marcador, pero identificó el gol de Helinho como el punto de inflexión que cambió el rumbo del compromiso en la capital mexiquense.

“Lógicamente no me voy contento, pero más allá de eso creo que hicimos un muy buen primer tiempo. Merecimos hacer goles, nos rendimos hasta un golazo de Helinho, entonces a partir de ahí se definió el partido”, explicó el entrenador argentino.

Crespo también destacó la capacidad de Antonio Mohamed para modificar su planteamiento ante las complicaciones que enfrentó el Toluca durante la primera parte. “En el segundo tiempo hay que darle mérito al rival, el Turco cambió, puso línea de tres, sacó a Angulo; o sea, tuvo que modificar porque no la estaba pasando bien y se impuso la jerarquía”, agregó.

Hernán Crespo evita comparaciones con Jose Mourinho

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, el entrenador del Atlas también fue cuestionado sobre Jose Mourinho. El argentino evitó establecer comparaciones con el estratega portugués, reconoció su trayectoria y defendió el camino que ha construido desde que comenzó su carrera como director técnico.

“De José Mourinho es muy difícil de contestar. No sé cómo piensa él las cosas, pero José es José y es un grande, así y cada uno hace lo que puede con su carrera y no me puedo quejar tampoco con cómo me va y hacia eso José Mourinho es un gran entrenador”, señaló Crespo, quien coincidió con el estratega portugués en su paso por el Chelsea e Inter de Milan.

El entrenador argentino tendrá la oportunidad de revertir la situación en la eliminatoria cuando el Atlas reciba al Toluca en el Estadio Jalisco. El partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 se disputará el sábado 28 de noviembre, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, donde los Rojinegros buscarán remontar la desventaja y mantenerse con vida en la Liguilla.