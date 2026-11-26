El clásico paisa se volverá a jugar pero esta vez en las instancias finales del torneo local.

Nacional vs DIM por los cuadrangulares | Claro Sports.

Atlético Nacional vuelve a ser local y esta vez, no solo en los cuadrangulares, también enfrentará a su rival de patio que viene de ganarle a Santa Fe en la primera fecha de esta instancia. Medellín será visitante en el Atanasio Girardot en el partido que cerrará la segunda jornada de las finales de la Liga BetPlay.

¿A qué hora juega Nacional vs Medellín y dónde ver en vivo hoy 25 de noviembre de 2026?

El duelo entre ‘verdolagas’ y el ‘Poderoso’ será a partir de las 20:30 horas en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Win Sports + y Win Sports Play serán los canales (plataforma) encargados de transmitir este partido, también podrás seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

Alineaciones Nacional vs Medellín: así salen a la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II

Nacional: Franco Armani; Néider Parra, William Tesillo, Andrés Reyes; Elías Cabrera, Jorman Campuzano; James Rodríguez, Emanuel Benítez, Marlos Moreno, Edwin Cardona y Alfredo Morelos. DT: Lucas González.

Medellín: Éder Chaux; Esneyder Mena, Luis Escorcia, Alfonso Simarra, Frank Fabra; Baldomero Perlaza, Agustín Martegani; Kéiner Klinger, Daniel Cataño, Jhon Edwin Montaño y Jeison Medina. DT: Amaranto Perea.

¿Quién es el favorito para ganar la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026?

Atlético Nacional parte como favorito para el clásico paisa frente a Independiente Medellín, que se disputará este miércoles 25 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot, por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II. El conjunto verdolaga cuenta con el respaldo de la localía, terminó como líder de la fase regular con 40 puntos y tiene a su favor los tres enfrentamientos que disputó ante el DIM durante 2026. Sin embargo, el Poderoso también tiene argumentos para dar la sorpresa, pues llega motivado tras vencer 1-0 a Santa Fe en la primera jornada, mientras que Nacional viene de empatar sin goles frente a Once Caldas. Se espera un clásico muy disputado, con dos equipos que necesitan sumar para acercarse a la final, aunque los antecedentes y las estadísticas inclinan ligeramente la balanza hacia el equipo verde.

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