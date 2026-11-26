La afición escarlata ovacionó a Antonio Mohamed, luego de que el Turco dio a conocer su salida del club después del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental

Toluca doblega al Atlas y se acerca a las semifinales | Imago7/Reuters

El Infierno vivió una noche de gloria. El Toluca pegó primero en los cuartos de final, luego de vencer 2-0 al Atlas en el Estadio Nemesio Diez, en duelo correspondiente al partido de ida, gracias a la gran actuación de Helinho, en una noche marcada por el emotivo apoyo de la afición mexiquense a Antonio Mohamed, quien recientemente anunció su salida del club después del torneo y de la Copa Intercontinental.

El encuentro en La Bombonera inició con mucha nostalgia, pues los Diablos comenzaron el compromiso yendo al ataque, lo que hizo recordar al equipo ofensivo que construyó Mohamed en estos últimos años y que le valieron para conseguir cinco títulos.

Alexis Vega y Helinho pusieron el ejemplo con un par de llegadas y algunos disparos de larga distancia. Una estrategia que adoptaron los dos clubes a lo largo del encuentro, ya que en todo momento buscaron sorprender al guardameta rival.

Helinho hizo sufrir al Atlas en Toluca

Camilo Vargas fue la víctima al minuto 16, ya que se vio sorprendido por Helinho con un potente tiro desde el costado de la izquierda. El atacante brasileño recibió la pelota delante del medio campo y llevó el esférico hacia adelante, se quitó la marca de Milton Valenzuela y pateó al arco desde fuera del área para vencer al colombiano, quien poco pudo hacer para evitar la caída de su marco.

Los Rojinegros buscaron responder con el mismo recurso: tiros de larga distancia. Kevin Zenón puso a prueba a Luis García Palomera, quien se lució bajo los tres postes para mantener la ventaja en el marcador. Solo que duró poco tiempo, luego de ver cómo la pelota entró a su portería después.

Al minuto 28, Florián Monzón recibió un pase a profundidad por el costado de la derecha, ingresó al área e hizo un tiro potente con un ángulo muy cerrado, mandando a guardar el balón al poste más lejano del portero mexicano. Para la mala fortuna de los Zorros, el tanto fue invalidado porque el delantero argentino estaba en posición adelantada cuando fue asistido.

Los tapatíos insistieron en ir por el tanto de la igualada, pero no les alcanzó el tiempo, por lo que se fueron al descanso con la derrota parcial. Aunque no pudieron encontrar el gol, los pupilos de Hernán Crespo dejaron buenas sensaciones en los primeros 45 minutos en La Bombonera.

Los Diablos pegan primero y la afición se entrega al Turco Mohamed

En el complemento el Toluca inició de la misma manera que el primer tiempo, lanzados al frente para buscar ampliar la ventaja. Algo que les funcionó, pues apenas a los cinco minutos Paulinho recibió una patada dentro del área, que después de ser revisada en el VAR, se decretó la pena máxima para los mexiquenses. Helinho fue el responsable de cobrar la falta, la cual convirtió en gol al 54′ tras vencer a Camilo Vargas, pese a que el cafetero adivinó el lanzamiento del paulista.

Las malas noticias para el Atlas no terminaron ahí, pues Valenzuela tuvo que salir de cambio por lesión al 57′, luego de sentir una molestia muscular en la parte posterior del muslo, cediéndole su lugar a Jorge Rodríguez para cubrir esa zona, donde el brasileño hizo mucho daño. Lo que llamó la atención de esta acción fue que Helinho se había escapado con el balón controlado, pero al ver a su compañero de profesión en el suelo, decidió echar el balón fuera. Un acto de fair play en todo su esplendor.

Los Diablos mantuvieron el poder ofensivo en los minutos siguientes, luego de un remate de cabeza de Paulinho que se estrelló en el travesaño y un disparo de Alexis Vega que se fue apenas por encima de la meta, por lo que al minuto 70 los aficionados empezaron a corear Antonio Mohamed, gritando en todo momento “Turco”, en apoyo al entrenador argentino que anunció su salida del club después de la Liguilla del Apertura 2026.

En los minutos finales Mohamed decidió darle descanso a jugadores como Paulinho, Alexis Vega y Helinho, ya que serán piezas fundamentales para el partido de vuelta en la Perla Tapatía, donde buscarán definir la eliminatoria y mantenerse en la búsqueda por su estrella 13.

Con el resultado de 2-0, el Toluca dio un paso en el camino a las semifinales del torneo, un tramo que buscarán concretar el próximo sábado 28 de noviembre, cuando enfrenten el partido de vuelta de los cuartos de final en el Estadio Jalisco, donde el Atlas necesitará de dos goles, cuando menos, si quiere mantenerse con vida en la competencia por el título del Apertura 2026 de la Liga MX.