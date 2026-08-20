Vucetich a Tigres: los técnicos que dirigieron al archirrival en la Liga MX

El Rey Midas ya es de Tigres y su llegada recuerda a otros entrenadores que ocuparon los dos banquillos de las rivalidades más intensas del futbol mexicano

Víctor Manuel Vucetich llega a Tigres | Imago7

Víctor Manuel Vucetich se incorpora a Tigres como vicepresidente deportivo y técnico interino para el Apertura 2026, en un movimiento que llama la atención por su historia con Rayados. El ‘Rey Midas’ fue protagonista de una de las etapas más exitosas del Monterrey, con dos títulos de Liga MX y tres campeonatos consecutivos de Concacaf, por lo que su llegada al máximo rival genera un nuevo capítulo en la rivalidad regia. Sin embargo, no será su primera experiencia con los felinos, ya que Vucetich dirigió a Tigres antes de convertirse en una figura histórica de Rayados. Nota completa, aquí.