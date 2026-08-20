Miguel Borja, el nuevo ‘9’ del América: goles, trayectoria y números del delantero colombiano

América hizo oficial el fichaje del cafetero para el Apertura 2026; el colombiano llega con 216 goles en 522 partidos a nivel de clubes

Miguel Borja, nuevo jugador azulcrema, militó en River | Jean Carniel / Reuters

América hizo oficial la contratación de Miguel Ángel Borja como nuevo delantero para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El atacante colombiano, de 33 años y nacido en Tierralta, llega procedente del Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos para ampliar las opciones ofensivas del equipo dirigido por Guillermo Almada, que desde el inicio del campeonato buscaba incorporar a un centrodelantero.

Borja aterriza en Coapa con una trayectoria que supera los 500 partidos a nivel de clubes. De acuerdo con los registros proporcionados de Transfermarkt, suma 522 encuentros, 216 goles y 40 asistencias en 31 mil 888 minutos, números construidos a lo largo de una carrera que lo llevó por Colombia, Argentina, Brasil, Italia y Emiratos Árabes Unidos, además de haber sido internacional con la selección de Colombia.

El equipo en el que más goles consiguió fue River Plate, donde acumuló 62 anotaciones y 10 asistencias en 159 partidos. Antes también tuvo etapas importantes con Palmeiras, con 36 tantos en 112 encuentros, y Junior de Barranquilla, donde convirtió 51 veces en 86 presentaciones. Su paso por Atlético Nacional dejó 17 goles en 26 juegos, mientras que con Independiente Santa Fe registró 10 en 49.

Sin embargo, uno de los periodos que marcó el crecimiento de su carrera ocurrió con Cotuluá, hoy denominado Internacional de Palmira. Allí consiguió 20 goles en apenas 23 partidos, uno de sus mejores promedios goleadores por club. También pasó por Gremio, con cinco anotaciones en 20 encuentros, y Olimpo de Argentina, donde convirtió tres veces en 16 apariciones.

Rendimiento de Miguel Ángel Borja por club

Club Partidos Goles Asistencias Minutos River Plate 159 62 10 8,612′ Palmeiras 112 36 8 6,981′ Junior FC 86 51 7 6,400′ Independiente Santa Fe 49 10 8 2,224′ Atlético Nacional 26 17 0 1,955′ Inter Palmira 23 20 2 2,067′ Gremio 20 5 3 1,209′ Al Wasl 16 8 0 984′ Olimpo 16 3 2 1,086′ AS Livorno 8 0 0 143′ Cúcuta Deportivo 5 0 0 79′ Inter Bogotá 2 4 0 148′ Total 522 216 40 31,888′

La trayectoria del colombiano también incluye etapas con menor producción frente al arco. Con el AS Livorno de Italia disputó ocho partidos sin marcar, mientras que con Cúcuta Deportivo participó en cinco encuentros y tampoco consiguió anotaciones.

Su última experiencia antes de llegar a América fue precisamente con Al Wasl, club al que se incorporó en enero de 2026. En la UAE Pro League marcó cinco goles en 13 partidos, mientras que en la AFC Champions League Two consiguió tres tantos en tres presentaciones. Su balance con el conjunto de Emiratos Árabes Unidos fue de ocho goles en 16 encuentros y 984 minutos disputados.

¿Cómo juega Miguel Borja y qué puede aportar al ataque del América?

Por características, Borja responde al perfil de un centrodelantero de área, con mayor presencia en zona de definición que en la elaboración del juego. Su función suele concentrarse en ocupar espacios entre los centrales, atacar centros y finalizar jugadas dentro del área. El juego aéreo, la capacidad para proteger el balón de espaldas y la definición con pocos contactos forman parte de los recursos que ha utilizado durante su carrera.

MÁS INFORMACIÓN: Guillermo Almada supera sus propios números al mando del América

Su rendimiento también está ligado al volumen de oportunidades que genere el equipo. Borja no suele abandonar constantemente la zona ofensiva para participar en la construcción, por lo que necesita recibir servicios desde los costados y pases en el último tercio. Esa característica lo convierte en una referencia para un América que cuenta además con Henry Martín, Raúl Zúñiga y Patricio Salas entre sus alternativas para la posición.

La incorporación del colombiano responde a una búsqueda que América mantuvo desde el arranque del Apertura 2026 debido a las lesiones y a la necesidad de incrementar la competencia en ataque. Borja llega a la Liga MX después de registrar 216 goles en 522 partidos de clubes, con River Plate como el equipo en el que más veces anotó, y ahora comenzará una nueva etapa como uno de los delanteros disponibles para Guillermo Almada en el conjunto azulcrema.

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