Miguel Borja llega al América para resolver el problema del gol: así encaja en el sistema de Guillermo Almada

Borja aterriza en Coapa con la misión de recuperar el poder goleador de América y convertirse en el nueve que necesitaba el equipo

Borja se suma a los delanteros del América | Claro Sports

La llegada de Miguel Ángel Borja al América responde a una de las principales necesidades que el equipo arrastraba desde el inicio del proyecto de Guillermo Almada: encontrar un delantero capaz de asumir la responsabilidad ofensiva y convertirse en una referencia dentro del área.

Las Águilas apostaron por el atacante colombiano después de analizar sus opciones en el mercado. Borja llega como centro delantero natural, una posición donde América había tenido dificultades para encontrar regularidad, especialmente por la falta de contundencia de sus atacantes en los últimos torneos.

Durante los últimos campeonatos, Henry Martín y Raúl Zúñiga han sido las principales alternativas del club en la punta del ataque, pero ninguno ha logrado adueñarse completamente del puesto ni sostener una cuota goleadora acorde con las exigencias de una institución como América.

Para Almada, contar con un delantero como Borja representa sumar un perfil diferente. El colombiano es un atacante acostumbrado a jugar como referencia ofensiva, con presencia física dentro del área, capacidad para atacar espacios y una característica que el América necesitaba: convertir las oportunidades generadas en goles.

El estilo del técnico uruguayo busca un equipo intenso, con presión alta, recuperación rápida y mucha llegada por los costados. En ese contexto, Borja puede convertirse en el jugador que finalice las jugadas que América construye con futbolistas de mayor movilidad alrededor del área.

A diferencia de otros delanteros que han pasado por el equipo azulcrema, Borja llega con experiencia en escenarios de alta presión. El colombiano ha defendido camisetas como las de River Plate, Palmeiras, Junior y Atlético Nacional, además de haber competido en torneos internacionales donde la exigencia es máxima.

Dentro del esquema de Almada, el atacante podría funcionar como un nueve de área, encargado de fijar a los centrales rivales, abrir espacios para los extremos y aparecer en zonas de remate. Su capacidad para jugar de espaldas también puede darle una variante al América cuando necesite superar bloques defensivos cerrados.

La llegada de Borja también aumenta la competencia interna para Henry Martín, Raúl Zúñiga y los jóvenes delanteros del plantel. América tendrá ahora una referencia ofensiva con un perfil distinto, lo que permitirá a Almada elegir entre diferentes características dependiendo del rival y el escenario del partido.

Más allá de sus números recientes con el Al Wasl, donde marcó ocho goles en 16 partidos, el principal objetivo del colombiano será recuperar protagonismo en una liga que ya conoce y responder a la presión de vestir una camiseta donde el gol siempre es una obligación.

Con Miguel Borja, América busca resolver una de sus cuentas pendientes: encontrar un delantero que no solo participe en el juego, sino que marque diferencias en el marcador. Para Almada, la llegada del colombiano representa una pieza clave para completar un ataque que aspira a competir por todos los títulos de la temporada.

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