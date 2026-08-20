Los mejores colombianos en la historia de la Liga MX

Miguel Calero, inolvidable emblema del Pachuca, encabeza la lista de jugadores más destacados en el fútbol mexicano.

Colombianos destacados en la Liga MX | Imago7

El fútbol colombiano guarda una relación directa con México. Varios referentes históricos han dejado su paso en los clubes de la Liga MX, que está próxima a incorporar a Miguel Borja como el flamante refuerzo de América. Hay ilusión de goles y enormes actuaciones, ya con 26 representantes en la actual temporada.

Y es que Colombia guarda un lugar especial dentro del fútbol mexicano. Hay casos que claramente dan una excepción a la regla, pues algunos futbolistas no han podido rendir de la Liga MX. Eso sí, la sencilla adaptación cultural elimina barreras, además de que el país cada semestre recibe nuevos talentos.

El país llevó en sus filas a nuevos ídolos que dejaron huella indeleble. Un ejemplo de ello es Miguel Calero, uno de los personajes más emblemáticos en la historia del Pachuca, campeón en múltiples oportunidades al servicio de los ‘Tuzos’. Por supuesto, lidera una lista interesante de jugadores cafeteros más recordados en la historia del fútbol mexicano. Muchos referentes se quedarían por fuera.

Miguel Calero – Pachuca

El legado de Calero es indudable. Muchos lo catalogan como la máxima leyenda del Pachuca en una de sus épocas más ganadoras. Incluso el Día del Portero se conmemora el día de su cumpleaños. Aunque no está en el plano terrenal, sigue vivo en la memoria de los hinchas de los Tuzos. Ganó un total de cuatro ligas, otros cuatro trofeos de Copas en la Concacaf, una Copa Sudamericana y una Superliga Norteamericana.

Miguel Calero con Pachuca | Imago7.

Luis Gabriel Rey – Atlante, Morelia, América y Pachuca

El ‘Canguro’ lleva en su registro 156 dianas en la Primera División. Nacido en Bucaramanga, se le recuerda por sus más de catorce años en territorio mexicano (2003-2017). De hecho se convirtió en el primer jugador colombiano en ganar una bota de oro en el torneo. En total suma una Liga MX, una Copa MX, una Supercopa MX y otra Liga de Campeones de la Concacaf.

Aquivaldo Mosquera – Pachuca, América y Chiapas

El zaguero central llegó a México para escalar su carrera profesional. Escaló al Sevilla de España tras su paso por Pachuca, pero retornó al país en aras de disputar títulos con el América, y ya finalizó su etapa como jugador en Chiapas. Registró más de 300 partidos como jugador en suelo azteca (entre 2005 y 2017), además de ganar cuatro Ligas (dos con Pachuca y otras dos con América), una Copa Sudamericana y una Liga de Campeones con los Tuzos.

Aquivaldo Mosquera | Imago7

Darwin Quintero – Santos Laguna y América

El ‘Científico del Gol’, todavía vigente en Millonarios de su país, pasó a ser un verdadero referente histórico en el fútbol mexicano. Dejó grata recordación por su desequilibrio en el frente de ataque, convirtiéndose en uno de los extranjeros más desequilibrantes en los finales de la década del 2000. Ganó cuatro títulos oficiales: una Liga MX, una Copa MX y dos Ligas de Campeones de la Concacaf. El recuento final fue de 118 goles y 103 asistencias en 422 compromisos oficiales.

Jackson Martínez – Jaguares

El famoso ‘Chachachá’ se convirtió en ídolo absoluto de la institución de Chiapas. Se destacó con sus 36 goles en 69 partidos, los cuales le sirvieron en bandeja el tiquete para escalar al fútbol europeo y brillar con el Porto. Su venta, superior a los 8 millones de euros, le dio una jugosa suma al proyecto deportivo de la institución.

Jackson Martínez | Imago7

Dorlan Pabón – Monterrey

Después de su llegada a los Rayados en 2013, construyó una etapa ganadora en su carrera. En total sumó dos Copas MX, una Liga y otra Concachampions. El hincha de Monterrey lo recuerda por su potencia y pegada de media distancia, pasando a tener una relación muy fuerte con la identidad futbolística del club. Su recuento final es de 88 anotaciones en 294 encuentros.

Amaranto Perea – Cruz Azul

El exdefensor solo jugó en un club de México: el Cruz Azul, donde disputó 78 partidos y se destacó por ganar la Copa MX y la Concachampions (2013-14). Llegó tras materializar el éxito en la élite europea, convirtiéndose en leyenda histórica del Atlético de Madrid. Luego aportó su liderazgo y terminó con una imagen muy positiva de la afición ‘Cementera’.

Amaranto Perea | Imago7

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