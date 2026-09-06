Vucetich revela la situación del delantero de Tigres: “Lo estoy esperando hace tres semanas”

Víctor Manuel Vucetich reconoció que Tigres todavía no encuentra al centro delantero que busca para cubrir la salida de Ángel Correa

Los Tigres tendrán una semana marcada por dos temas: la preparación para el Clásico Regio y el cierre del mercado de fichajes. El equipo felino trabaja con el Clásico Regio ante Monterrey en puerta, mientras en la directiva mantienen la búsqueda de un centro delantero que pueda ocupar el lugar que dejó Ángel Correa.

El delantero que busca Tigres todavía no está siquiera adelantado en las negociaciones. Sin embargo, Víctor Manuel Vucetich, director deportivo felino, pidió paciencia en este proceso, pues reconoció que se trata de un hueco importante por cubrir tras la salida de Correa.

El directivo explicó que desde su llegada al cargo ha esperado concretar la incorporación de un atacante, aunque hasta el momento no ha sido posible cerrar una operación. Vucetich señaló que la intención no es contratar por contratar, sino encontrar una pieza que pueda responder a las necesidades del plantel.

MÁS INFORMACIÓN: Tigres y Necaxa empatan y siguen sin despegar en el Apertura 2026

“Yo lo estoy esperando hace tres semanas cuando empecé y no se ha podido lograr. Pero hay que tener paciencia y, sobre todo, no podemos contratar por contratar. Tampoco es elegir por la necesidad de que hace falta un centro delantero y hay que traer un centro delantero. Estamos en ese proceso, o sea, es complicado cuando hay ciertas ausencias por lesiones, por expulsión, castigados. Hay una ausencia importante que se fue y que es un hueco que hay que cubrir (Ángel Correa) que no se ha cubierto porque no se ha podido encontrar esa pieza importante, pero tenemos esta semana para poder localizar a alguien que pueda venir a apuntalar este plantel”, comentó en conferencia de prensa.

El tiempo también juega un papel importante para la directiva felina. El 11 de septiembre será el último día para poder fichar, por lo que Tigres tiene esta semana para encontrar al jugador que pueda ocupar ese espacio en el ataque y apuntalar el plantel de cara a lo que resta del torneo.

La búsqueda se da, además, a pocos días del Clásico Regio, pues el duelo ante Monterrey se disputará apenas 24 horas después del cierre del mercado de fichajes. En ese contexto, Vucetich también habló sobre lo que representa para él volver a enfrentar al equipo con el que tuvo un paso exitoso.

El llamado Rey Midas reconoció que existen recuerdos de su etapa con Rayados, aunque dejó claro que ahora su atención está puesta en Tigres y en buscar el resultado para el conjunto felino.

“Sí, yo creo que, sin duda alguna, ya el pensamiento es total contra el equipo de Monterrey. No me queda otro pensamiento que hacer frente, específicamente, hay recuerdos, siempre son gratos recuerdos. Trataremos de hacerlo lo mejor posible. Yo trabajo para Tigres y voy a buscar el resultado para mi equipo. Entonces, es lo único que queda”, añadió.

De esta manera, Tigres afrontará una semana en la que deberá atender dos asuntos antes de medirse con Monterrey. Por un lado, la directiva mantiene abierta la búsqueda del centro delantero que todavía no ha podido concretarse y, por otro, el equipo se prepara para el Clásico Regio.

Te puede interesar: