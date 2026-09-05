Tabla de posiciones del Apertura 2026: ¿Quién es el líder de la Liga MX? Jornada 7

América se mantiene en la cima de la clasificación pese a que no jugará este fin de semana por pelear por el tercer lugar de la Leagues Cup

Pachuca se quedó con la victoria en el inicio de la jornada 7 | Imago7

La jornada 7 del Apertura 2026 tendrá un calendario reducido debido a los partidos que fueron aplazados por la disputa de la Leagues Cup. Por ello, solamente se disputarán cinco encuentros este fin de semana, con el duelo entre San Luis y Chivas como el más destacado.

Uno de los partidos que fue pospuesto es el América ante Tijuana, situación que podría provocar movimientos en la tabla de posiciones, a la espera de que se disputen los encuentros pendientes, que se llevarán a cabo durante los siguientes meses.

Tabla de posiciones del Apertura 2026, al momento: Jornada 7

De momento el América es el líder de la competencia, ya que pese a no disputar el duelo de esta fecha nadie lo podrá mover de dicho lugar. Solo Toluca y Tijuana podrían desplazar a Las Águilas, pero los Diablos disputarán la final de la Leagues Cup y los fronterizos tienen el encuentro pendiente de esta jornada ante los propios Azulcremas. Es por ellos que la jauría tiene que esperar a que los de Coapa regresen de Estados Unidos para pelear por la cima.

MÁS INFORMACIÓN: Pachuca castiga a Juárez y extiende su pesadilla en el Apertura 2026

América | 16 puntos | Dif. 10 goles Toluca | 13 puntos | Dif. 8 goles Tijuana | 13 puntos | Dif. 3 goles Atlas | 12 puntos | Dif. 1 gol Chivas | 11 puntos | Dif. 3 goles Querétaro | 10 puntos | Dif. 2 goles León | 10 puntos | Dif. 2 goles Puebla | 10 puntos | Dif. 0 goles Monterrey | 9 puntos | Dif. 3 goles Cruz Azul | 9 puntos | Dif. 0 goles Pachuca | 8 puntos | Dif. 2 goles Pumas | 8 puntos | Dif. 0 goles Necaxa | 7 puntos | Dif. -3 goles Atlético de San Luis | 6 puntos | Dif. -2 goles Atlante | 6 puntos | Dif. -2 goles Tigres | 5 puntos | Dif. -2 goles Santos Laguna | 1 punto | Dif. -7 goles FC Juárez | 0 puntos | Dif. -18 goles

Resultados de la jornada 7 de la Liga MX 2026

Para este fin de semana la actividad inició con el duelo en la frontera, donde los Tuzos lograron llevarse la victoria ante los Bravos de Juárez, que siguen sin ganar en el torneo. El sábado, San Luis recibe a Chivas, Tigres al Necaxa y Atlas se medirá al Atlante. La jornada terminará el sábado con el duelo entre Cruz Azul y Santos

Viernes 4 de septiembre Juárez 0-2 Pachuca | CRÓNICA



Sábado 5 de septiembre Atlético de San Luis vs Chivas | 17:00 horas | ESPN y Disney Plus Tigres vs Necaxa | 19:00 horas | Tv Azteca Atlas vs Atlante | 21:00 horas | Canal 5, TUDN y VIX



Domingo 6 de septiembre Cruz Azul vs Santos | 17:00 horas | Canal 5, TUDN y VIX



Tabla de goleo de la Liga MX: ¿Quiénes son los goleadores del Apertura 2026?

Con el duelo de esta noche entre FC Juárez y Pachuca, el delantero venezolano de los Tuzos, Salomón Rondón se mantiene liderando este sector gracias a la anotación marcada en el Estadio Olímpico Benito Juárez, colocándose en solitario en la cima de la competencia con siete tantos.

De cerca le siguen Lucas Ocampos de Monterrey con cinco y Gil Mora de Tijuana con cuatro dianas. El fin de semana otros delanteros tendrán la oportunidad de acercarse al sudamericano del cuadro hidalguense, aprovechando la ausencia de algunos futbolistas como Morita, que no tendrán actividad en los próximos días.

José Salomón Rondón | Pachuca | 7 Lucas Ariel Ocampos | Monterrey | 5 Gilberto Mora | Tijuana | 4 Roberto Alvarado | Guadalajara | 4 Santiago Homenchenko | Gallos Blancos de Querétaro | 4 Julián Carranza | Necaxa | 4 Henry Martín | América | 3 Ricardo Marín | Guadalajara | 3 Ali Ávila | Querétaro | 3 Daniel Felipe Arcila | León | 3

Te puede interesar: