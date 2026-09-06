Nascar México Series 2026, en vivo: Monterrey

No te pierdas las mejores acciones de la jornada 9 en el Autódromo Monterrey, en vivo por la multiplataforma de Claro Sports

La NASCAR México Series 2026 continúa con su temporada y este sábado 5 de septiembre llegará al Autódromo Monterrey para disputar la novena fecha del campeonato. La jornada tendrá como escenario una competencia nocturna sobre el trazado conocido como “El Frijol”, donde los pilotos buscarán sumar puntos importantes en el inicio de los playoffs.

La Monterrey 120 promete una noche llena de velocidad, adelantamientos y emociones con 120 vueltas sobre la pista regiomontana. No te pierdas toda la acción de la NASCAR México Series Monterrey 2026 en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports y disfruta cada momento de una de las competencias más esperadas del automovilismo mexicano.

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