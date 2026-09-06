Jugando Claro, en vivo | Sábado 5 de septiembre

El mejor análisis del fútbol mexicano e internacional en la multiplataforma de Claro Sports

La jornada futbolística llega a Jugando Claro con el análisis de los resultados, las noticias y los acontecimientos que marcaron el día en el fútbol nacional e internacional. Esta noche repasamos los partidos más importantes y ponemos en contexto lo que dejó la actividad dentro y fuera de México.

Nuestros comentaristas revisan los momentos que marcaron la jornada, las actuaciones de los protagonistas y las situaciones que pueden tener impacto en los próximos partidos. Un espacio para conocer qué ocurrió, entender el contexto y analizar lo que viene para los principales equipos y jugadores. Sigue en vivo Jugando Claro, el espacio de Claro Sports para hablar de toda la actualidad del fútbol.

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