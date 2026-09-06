¡Se calentó! Messi discute con Junior Alonso tras el partido contra Atlanta

Las Garzas tomaron ventaja en dos ocasiones gracias a los goles de Casemiro y Luis Suárez, pero el rival logró rescatar el empate con anotaciones de Miguel Almirón y Breel Embolo

El astro argentino no pudo contener su molestia | Reuters

El empate entre Inter Miami y Atlanta United por 2-2 en la MLS 2026 terminó con un momento de tensión protagonizado por Lionel Messi y Junior Alonso. Después del silbatazo final, el capitán de las Garzas intercambió palabras con el defensor paraguayo en un episodio que marcó el cierre de un partido con emociones hasta los últimos minutos.

La situación ocurrió cuando los futbolistas se dirigían hacia los vestidores. Messi mostró su molestia después de un encuentro en el que Inter Miami dejó escapar la victoria en la parte final, luego de que Atlanta United consiguiera la igualada mediante un penal convertido por Breel Embolo al minuto 87.

El duelo tuvo al astro argentino como una de las referencias ofensivas del conjunto de Florida. La ‘Pulga’ participó en las acciones de ataque de su equipo y estuvo cerca de marcar en la primera mitad con un tiro libre que terminó en el poste. Sin embargo, el resultado final no favoreció al cuadro local, que había tomado ventaja en dos ocasiones.

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Durante los últimos minutos del partido, Messi buscó romper el empate con dos remates y una jugada a balón parado que estuvo cerca de convertirse en gol. En esas acciones, Junior Alonso participó en las labores defensivas de Atlanta y celebró algunas intervenciones de su equipo, situación que aumentó la tensión entre ambos jugadores al finalizar el encuentro.

El cruce entre Messi y Alonso se extendió durante algunos minutos antes de que los jugadores abandonaran el terreno de juego. Ambos futbolistas intercambiaron palabras frente a sus compañeros y cuerpos técnicos, aunque el episodio no pasó a mayores y no hubo sanciones posteriores por parte de las autoridades de la liga.

Things between Inter Miami and Atlanta United ended up getting heated at the end of their match 😮 pic.twitter.com/y0YmgCBhi9 — ESPN FC (@ESPNFC) September 6, 2026

No es la primera vez que Messi queda involucrado en un momento de discusión dentro de la MLS. En un partido anterior ante Philadelphia Union, el argentino tuvo un intercambio con Quinn Sullivan que generó atención y fue revisado por el Comité Disciplinario, aunque finalmente no recibió castigo.

El empate ante Atlanta United representó el primer partido de Messi con Inter Miami después de anunciar su retiro de la selección argentina. El equipo dirigido por las Garzas no pudo quedarse con los tres puntos, pese a los goles de Casemiro y Luis Suárez, mientras Atlanta rescató la igualdad con las anotaciones de Miguel Almirón y Breel Embolo.

El cierre del encuentro ante Atlanta dejó una nueva escena alrededor del delantero argentino y su relación con los rivales dentro del fútbol estadounidense.

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