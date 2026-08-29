Xolos vs Pumas en vivo el partido de la jornada 6 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Sigue las acciones del duelo entre fronterizos y capitalinos este viernes desde el Estadio Caliente, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Los momios colocan a Tijuana como favorito para llevarse la victoria, con una cuota de +112. El empate aparece en +250, mientras que un triunfo de Pumas paga +225, por lo que el mercado prevé un encuentro cerrado, aunque con ligera ventaja para los Xolos.
Antecedentes Tijuana vs Pumas, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
La historia de la rivalidad entre ambos Pumas tiene la ventaja con dos victorias, con dos empates y una victoria para los Xolos.
Tijuana 1-1 Pumas| Jornada 8 | Clausura 2026
Pumas 4-1 Tijuana | Jornada 16 | Apertura 2025
Tijuana 4-2 Pumas | Jornada 9 | Clausura 2025
Pumas 1-0 Tijuana | Jornada 9 | Apertura 2024
Pumas 3-3 Tijuana | Jornada 11 | Clausura 2024
¿A qué hora juega Tijuana vs Pumas y dónde ver hoy28 de agosto la jornada 6 de la Liga MX 2026?
El partido de Tijuana y Pumas de la jornada 6 se podrá seguir en punto de las 21:00 horas, tiempo de la Ciudad de México
¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!
Buenas tardes damas y caballeros. La jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX tendrá como uno de sus imperdibles el duelo entre Xolos de Tijuana y Pumas de la UNAM. El Estadio Caliente será el escenario de un partido entre dos equipos que buscan mantenerse cerca de los primeros puestos después de dejar puntos en sus compromisos anteriores.
Tijuana llegará al encuentro después de sufrir su primera derrota del campeonato ante Chivas, resultado que frenó el paso que había construido durante las primeras fechas. Los dirigidos por Sebastián Abreu acumulan 10 puntos y ocupan el sexto lugar de la clasificación.
Pumas, por su parte, viene de empatar ante Necaxa en el Estadio Olímpico Universitario. El conjunto dirigido por Esteban Solari suma ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y una derrota, por lo que buscará conseguir un triunfo como visitante para recuperar terreno en la clasificación.
No te pierdas todas las acciones del duelo entre Xolos y Pumas dentro de la fecha 6 del Apertura 2026 de la Liga MX solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.