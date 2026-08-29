Xolos vs Pumas en vivo el partido de la jornada 6 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!

Buenas tardes damas y caballeros. La jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX tendrá como uno de sus imperdibles el duelo entre Xolos de Tijuana y Pumas de la UNAM. El Estadio Caliente será el escenario de un partido entre dos equipos que buscan mantenerse cerca de los primeros puestos después de dejar puntos en sus compromisos anteriores.

Tijuana llegará al encuentro después de sufrir su primera derrota del campeonato ante Chivas, resultado que frenó el paso que había construido durante las primeras fechas. Los dirigidos por Sebastián Abreu acumulan 10 puntos y ocupan el sexto lugar de la clasificación.

Pumas, por su parte, viene de empatar ante Necaxa en el Estadio Olímpico Universitario. El conjunto dirigido por Esteban Solari suma ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y una derrota, por lo que buscará conseguir un triunfo como visitante para recuperar terreno en la clasificación.

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