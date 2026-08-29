Andrés Arroyo, nuevo refuerzo del Pachuca para el Apertura 2026

Con la incorporación del colombiano, los Tuzos llegaron a siete refuerzos, en busca de destacar en el actual semestre

El colombiano iba a engrosar las filas del Everton de Chile | IG: evertonvina

Los Tuzos del Pachuca confirmaron la incorporación de Andrés Arroyo como su séptimo refuerzo para el Apertura 2026. El mediocampista colombiano llega procedente del Everton de Viña del Mar y se suma al plantel dirigido por Benjamín Mora para el resto del torneo de la Liga MX.

Andrés Juan Arroyo Romero nació el 20 de enero de 2002 en Montería, Córdoba, Colombia. Tiene 24 años y se desempeña como mediocampista, posición en la que Pachuca busca contar con una alternativa más dentro de su plantilla.

El futbolista comenzó su carrera profesional con el Deportivo Cali, donde debutó durante la temporada 2019-2020. Posteriormente pasó por Jaguares de Córdoba, Deportes Tolima y Fortaleza, además de tener experiencias fuera de Colombia con Iraklis de Tesalónica, en Grecia, y Everton de Viña del Mar, en Chile.

Su llegada a Pachuca tiene un antecedente particular. Grupo Pachuca adquirió inicialmente al jugador para incorporarlo al Everton, institución que incluso lo presentó como uno de sus refuerzos en junio. Sin embargo, las necesidades del corporativo llevaron a modificar el destino del colombiano y finalmente fue enviado a México.

Durante su etapa con Fortaleza, Arroyo disputó 46 partidos, marcó 13 goles y registró cinco asistencias, números que ahora buscará trasladar a la Liga MX.

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Con su incorporación, el Pachuca suma siete movimientos para el Apertura 2026. Mauricio Isaís, Francisco Venegas, Rodolfo Pizarro, Nicolás Vallejo, Adrián Alcaraz e Illian Hernández completan la lista de jugadores que llegaron al equipo hidalguense durante este mercado.

La llegada de Arroyo también amplía la presencia colombiana en la historia reciente de los Tuzos. El mediocampista compartirá vestidor con Christian Rivera, quien durante el Clausura 2026 recibió el reconocimiento como el mejor futbolista del semestre del Pachuca.

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Los hidalguenses enfrentarán en la fecha 6 del Apertura 2026 a las Chivas del Guadalajara, mientras que para la jornada 7 visitarán al FC Juárez, antes de medir fuerzas, también como visitante, ante los Potros del Atlante. Sería en esos juegos donde Arroyo podría ver su debut con la casaca albiazul en México.

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