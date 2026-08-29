Jaime Peralta sacude al Cúcuta: presentaría inesperada renuncia ante el club

La figura en ataque de los ‘Motilones’, inconforme con la dirigencia, se plantea dar un paso al costado.

Jaime Peralta, delantero del Cúcuta | Vizzor

Otro novelón tiene como protagonista a Jaime Peralta. El joven y prometedor delantero del Cúcuta Deportivo ha sido la principal carta para salvar la categoría en medio de la irregularidad de resultados. Un preocupante bache le costó la continuidad a Ríchard Páez, por lo que Nicolás Chiesa, mundialista reciente en la era de Sebastián Beccacece como DT de Ecuador, asumió el mando.

El equipo despegó desde entonces. Lleva siete puntos de nueve posibles. De hecho venció al Medellín contra todo pronóstico fuera de casa, seguido de otro festejo ante Alianza que le sirvió para ilusionarse con salir de la zona roja del descenso. Peralta es directo responsable, pues marcó los tantos de los dos resultados finales.

No todo es color de rosa. Cuando el Cúcuta levantaba, de repente, surgió la posibilidad de que el delantero presente su carta de renuncia a la institución. El motivo sería por la negativa del club en venderlo, ya que el Rubin Kazan, equipo ruso, preguntó por sus condiciones y hasta puso a disposición una suma importante de dinero para concretar la transferencia.

La frustración de Jaime Peralta con el Cúcuta Deportivo

De acuerdo con el periodista Julián Capera, el atacante le comunicó al club que presentaría la carta de renuncia. Resulta que el mencionado equipo del exterior ofertó por 1.5 millones de dólares por el 80% de sus servicios. Sin embargo, para el club resultó ser insuficiente.

El valor de la cláusula de rescisión por Peralta es de dos millones. Incluso el ‘Motilón’ no tenía en sus planes venderlo por la importancia de sus goles. El propio Capera indicó, según su fuente, que el sueldo del jugador es realmente bajo para lo que se paga en el fútbol colombiano.

Un novelón que salpica al Cúcuta en un momento clave de la competencia. A lo largo de su corta trayectoria ha tenido posibilidades de dar el salto de calidad, pero motivos extradeportivos lo llevaron a ser desvinculado de Independiente Medellín y San Lorenzo de Argentina. Fue repatriado por el equipo del Norte de Santander, donde volvía a catapultar su carrera.

El delantero de 21 años lleva un valor de mercado que corresponde a los 350 mil euros, de acuerdo con lo que estipula Transfermarkt. Su recuento de goles en todo el año es de ocho conversiones en 18 cotejos disputados. Es decir, promedia un gol cada 149 minutos.

Por ahora, el Cúcuta se alista para estirar su racha positiva en el campeonato liguero. El lunes 31 de agosto tendrá una visita complicada ante el Deportes Tolima, rival que carga con la desilusión de despedirse en octavos de Copa Libertadores. Se está a la espera de que el club pueda pronunicarse acerca del caso Peralta.

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