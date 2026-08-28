Necaxa vs Cruz Azul en vivo el partido de la jornada 6 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

¿Cómo llegan Necaxa y Cruz Azul a este partido?

Uno de los compromisos con los que se inicia la jornada 6 de la Liga MX enfrenta al equipo 11 y al 12 de la tabla. Cruz Azul comenzó invicto las primeras tres fechas, pero la derrota ante Atlante previo a la Leagues Cup comenzó el declive del equipo de Joel Huiqui.

La Máquina ha perdido tres partidos al hilo en el Apertura, mientras que en la Leagues Cup, cayeron eliminados en el último segundo ante Chicago Fire, lo que echó más leña al fuego al mal momento celeste.