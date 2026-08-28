Necaxa vs Cruz Azul en vivo el partido de la jornada 6 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Los cementeros intentan frenar su mala racha ante un Necaxa que llega por encima de los capitalinos en la clasificación
¿Cómo llegan Necaxa y Cruz Azul a este partido?
Uno de los compromisos con los que se inicia la jornada 6 de la Liga MX enfrenta al equipo 11 y al 12 de la tabla. Cruz Azul comenzó invicto las primeras tres fechas, pero la derrota ante Atlante previo a la Leagues Cup comenzó el declive del equipo de Joel Huiqui.
La Máquina ha perdido tres partidos al hilo en el Apertura, mientras que en la Leagues Cup, cayeron eliminados en el último segundo ante Chicago Fire, lo que echó más leña al fuego al mal momento celeste.
¿A qué hora juega Necaxa vs Cruz Azul y dónde ver hoy 28 de agosto la jornada 6 de la Liga MX 2026?
El Necaxa vs Cruz Azul se disputa este viernes 28 de agosto de 2026 a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El escenario será el Estadio Victoria, donde los Rayos buscarán mantener su balance positivo como locales durante este arranque de campeonato.
Para los aficionados que quieran seguir el encuentro desde México, la transmisión en vivo estará disponible a través de FOX One. El partido forma parte de los encuentros que inauguran la sexta fecha del Apertura 2026 y enfrentará a dos equipos ubicados actualmente en la zona media de la clasificación.
Partido: Necaxa vs Cruz Azul
Fecha: viernes 28 de agosto de 2026
Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
Estadio: Victoria, Aguascalientes
Antecedentes Necaxa vs Cruz Azul, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Los antecedentes recientes favorecen a Cruz Azul, que acumula cuatro partidos consecutivos sin perder frente a Necaxa, con tres victorias y un empate durante ese periodo. El choque más reciente terminó con goleada celeste por 4-1 en la jornada 17 del Clausura 2026, partido que también marcó el comienzo de Joel Huiqui en el banquillo de La Máquina.
La última ocasión en la que los Rayos derrotaron a Cruz Azul ocurrió el 16 de marzo de 2024, cuando consiguieron un triunfo 2-1 como visitantes:
Cruz Azul 4-1 Necaxa | Clausura 2026
Necaxa 1-1 Cruz Azul | Apertura 2025
Necaxa 1-3 Cruz Azul | Clausura 2025
Cruz Azul 3-0 Necaxa | Apertura 2024
Cruz Azul 1-2 Necaxa | Clausura 2024
Necaxa 1-3 Cruz Azul | Apertura 2023
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Cruz Azul aparece como ligero favorito en los momios antes del encuentro. Al momento de esta publicación, el triunfo de La Máquina paga +102, mientras que una victoria de Necaxa aparece en +230 y el empate se encuentra en +275. Las cuotas pueden modificarse conforme se acerque el inicio del partido.
Resultado | Momio
Cruz Azul +102
Necaxa +230
Empate +275
El mercado también anticipa posibilidades de goles: que ambos equipos anoten presenta un momio de -188, mientras que superar los 2.5 goles se encuentra en -163. Los números colocan a Cruz Azul por delante en el pronóstico, aunque su racha de tres derrotas y el desempeño de Necaxa como local mantienen abierto un encuentro entre equipos separados por solo una unidad en la tabla.
Necaxa vs Cruz Azul, en vivo
Necaxa y Cruz Azul abren este viernes 28 de agosto la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX con un duelo en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Los dos equipos llegan separados por apenas un punto en la clasificación: los Rayos ocupan el undécimo lugar con siete unidades, mientras que La Máquina aparece un puesto abajo con seis puntos y la necesidad de detener una racha de tres derrotas consecutivas.
El equipo hidrocálido registra dos victorias, un empate y dos derrotas, con siete goles anotados y ocho recibidos. Cruz Azul, por su parte, comenzó el torneo con triunfos frente al Atlético de San Luis y Puebla, pero después cayó contra Atlante, Tijuana y Atlas.